特斯拉第一波實體門市關閉潮來臨 轉全面網路銷售

宣布將逐步進行全面網路銷售後，電動汽車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 將開始第一波的實體門市關閉潮，而未來幾周將有更多門市歇業。

在上周發給員工的電子郵件中，特斯拉執行長馬斯克 Elon Musk 表示，公司正在對其銷售和行銷工作進行審查，並將在未來幾周內開始關閉門市。特斯拉已經告知幾十家門市員工，主要集中在美國，應將客戶安排的試駕和預約轉至其他未關閉的店面。

據了解，目前還尚未得知關閉的門市。一些員工被告知周一無需上班工作，但還會被給付薪資，直到另行通知為止。

特斯拉股價趨勢圖

馬斯克上周也表示，將推出 35000 美元的 Model 3 電動車款，提到「自從我們創建公司以來，這一直是我們的目標」。

最親民款的 Model 3 將成為市場上最便宜的「遠程型」全電動汽車。目前電動汽車的平均售價約 6 萬美元，而與特斯拉競爭此寶座的為 GM (GM-US) 雪佛蘭 Bolt 電動車，該車款每次電量夠行駛 237 英里，37500 美元起。

35000 美元的 Model 3 基本款具有 220 英里的續航力，130 英里 / 小時的最高速度，從 0 至 60 英里 / 小時只需 5.6 秒時間。降低售價也代表特斯拉得尋求其他刪減成本的方法，因此也將銷售過程網路化。