錯失行情恐懼症已被引爆 高盛：陸股還有再漲50%的潛在空間

高盛集團 (Goldman Sachs Group) 發布報告指出，儘管陸股自去年底以來大漲，宣告進入牛市，但投資人的「錯失行情恐懼症」(FOMO，fear of missing out) 已被引爆，陸股甚至還有 50% 的上漲潛在空間。

高盛策略師 Kinger Lau 表示，目前市場風險情緒改善，未參與此波反彈的投資人紛紛搭上車後，將成為 A 股反彈的動力，若散戶樂觀情緒重回 2015 年和 2018 年頂峰，預期滬深 300 指數將有分別具 50％和 15％的潛在上漲空間。

滬深 300 指數從 2018 年底至 3 月 6 日上漲 28％，同時也是 2 月全球表現最佳的股指，儘管經濟出現放緩的跡象，導致上周四、上周五兩天合計跌幅約 5%，但表現仍然領先大多數全球主要股指。。

高盛表示，最近幾周與客戶的談話主要集中在與 2015 年 6 月和 2018 年 1 月的市場情樂樂觀高峰進行比較。

高盛表示，由於市場對中美貿易談判達成協議的預期上升、MSCI 宣布將調升 A 股權重，加上政策轉向及支持市場的基調，都使得中國股市的風險偏好得到大幅改善。

儘管陸股本波反彈大漲，但仍有許多投資人還未及早上車，本土法人今年起持有的現金水平相對較高，尤其以持有股票為主的共同基金表現一直落後大盤，主動型基金在過度減持 MSCI 中國、新興市場及亞洲 (日本除外) 股票下，基金持股水位仍落後於 MSCI 的 A 股權重。

本土基金目前持有陸股部位仍低於五年均值。(來源：高盛研究報告)

高盛的策略師認為，由於 MSCI 將調升中國權重及基本持股水位仍低，市場錯失行恐懼症 (FOMO) 已被點燃，散戶看漲的樂觀情緒正在擴散，使得目前 A 股估值更具吸引力。