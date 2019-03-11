藍思科技下調可轉債轉換價格 企圖改善財務結構

藍思科技公告指出，董事會提議將正在市場交易的「藍思轉債」的每股轉換價格向下修正，這項提案將在 3 月 29 日提交股東大會審議表決。

這次是藍思科技第三次嘗試下修「藍思轉債」轉換價格。這檔「藍思轉債」是於 2017 年 12 月 8 日公開發行，每張面額人民幣 100 元，發行張數為 4800 萬張，發行總額達人民幣 48 億元，並於 2018 年 1 月 17 日起在深交所掛牌交易，轉換價為人民幣 36.59 元 / 股。

受 A 股大環境影響，2018 年藍思科技股價大幅走跌，去年跌幅約 66%。至於今年則是反彈上漲 28.8%。

圖: 東方財富網, 藍思科技日線圖

中泰固收齊晟團隊指出，由於今年 A 股呈現反彈走勢，可轉換公司債在 1 月份至 2 月份的表現強勁，受到市場關注。而藍思科技選擇在目前可轉換債市受矚目的時機點，再次下修可轉換價格，不但可增加可轉債的吸引力，也有利於改善上市公司的資本結構，降低財務費用，進一步提升公司市場競爭力。

另有業內人士分析，轉換價格下修不僅直接提升可轉換公司債中選擇權部份的價值，也將會對可轉債的內含價值形成重大提振，且下修幅度越大，可轉換價格越低，則內含價值提升越大。

補庫存效益可望下半年顯現

目前藍思科技正加速進行 3D 曲面玻璃生產建設，同時，在 3D 曲面玻璃的生產工藝、技術、專用設備已出現突破和改善。從現有的產能規劃來看，2.5D 前後蓋玻璃的產量將達到 6.5 億片左右，3D 玻璃產量將超過 7000 萬片。

此外，2018 年 6 月份藍思科技星沙二園已開工建設，是以玻璃蓋板為主的外部零組件生產基地，此廠將重點放在中國主要品牌客戶。

雖然，藍思科技的產品已打進智慧手機、智慧穿戴、智慧汽車、智慧家居等領域中，並在多家手機廠商的核心供應商名單內。

但今年全球智慧手機出貨情況、競爭、創新等仍不明確，就算話題性十足的折疊螢幕手機也難撐起手機市場出貨量，因此中國券商對於藍思科技今年整體出貨量看法並不樂觀。

不過，隨著蘋果開始降價促銷，配合庫存壓力逐步減輕後，下半年產品拉貨力道有機會恢復。同時，2.5D、3D 玻璃機殼趨勢仍在延續，加上若蘋果今明兩年產品能導入新的創新技術，藍思科技營運有機會回溫。

