陸股創業板強漲4.4% 創本輪新高 上證指數收復3000點

陸股今 (11 日) 無懼上週五大跌，開盤初雖然依然弱勢，但隨後在創業板領軍下，重新尋回漲勢，午後震盪後繼續上攻，上證指數收復 3000 點關卡，創業板指數大漲超過 4.4%。

截至收盤，上證指數報 3026.99 點，漲 1.92%，深成指數報 9704.33 點，漲 3.64%；創業板指數報 1727.80 點，漲 4.43%，創下本輪新高點。兩市成交金額雖然未破兆，仍達人民幣 9445 億元。

盤面上，電力板塊領漲全天，特高壓、物聯網概念股強勢崛起上演漲停潮，智能電網等相關類股發力上揚，市場上基本普遍上揚，僅前期炒高個股集體回調，包括東信和平、華菱星馬、中國人保、領益智造均大跌。

特高壓概念股為今天盤面焦點，國電南自、國電南瑞、四方股份、思源電氣等相關個股大漲。消息面上，在肯亞舉行的第 4 屆聯合國環境大會上，發布了《全球能源互聯網促進全球環境治理行動計畫》，標誌著全球能源互聯網納入聯合國環境治理工作框架，助力相關個股。

同樣受消息面影響，傳出螞蟻金服正在籌備科創板，但根據科創板的速度，未必能趕上首批。健康元、君正集團、金字火腿、海泰發展等個股紛紛走高。對此，螞蟻金服表示，公司作為一家創新型的科技企業，一直在密切關注，但目前沒有上市時間表。

智能電網板塊全天強勢上漲，中國西電、寶勝股份、平高電氣、九洲電氣等 53 支相關個股漲停，板塊成交量近 2900 萬，成交額超 250 億。

銀河證券首席經濟學家、研究院院長劉鋒表示，從表面來看，市場上再次出現了低價股、績差股被爆炒的現象，而這背後仍然是由於目前 A 股股權結構不合理，帳戶實際控制人和持有人監管不規範所造成。「爆炒股」大躍進式上漲，本質上仍是概念炒作，投資者應注意風險。

巨豐投顧認為，市場正從超跌反彈行情向中級反彈行情演變，金融和科技是市場反彈的兩大主線。經過巨震後，大盤將放緩上攻節奏，構築震盪箱體，籌碼充分交換後將繼續上行。大金融步入調整，而科技股依舊是市場最穩健的主線，建議投資者逢低關注底部績優股。