電動車商機！住友電工將在中國設廠生產平角銅線

住友電工 (5802-JP) 在 8 日時表示，預計於 2022 年，在中國開始生產車用平角銅線。新工廠將位在中國江蘇省常州市的常州國家高新技術產業開發區，屆時住友電工整體的平角銅線產能將增加為目前的 2 倍。

住友電工股價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

住友電工在新聞稿中指出，由於目前油電混合動力車 (HV) 及電動車 (EV)，在全球研發及普及迅速，搭載在電動車 (EV) 上的電動馬達需求也因而增加當中。住友電工所生產的平角銅線，和過去的圓線相比，在纏繞馬達線圈時不會產生空隙，具有可縮小馬達體積、提高馬達輸出功率等優點。

面對全球電動車 (EV) 市場的需求，目前住友電工在日本及泰國負責生產平角銅線的工廠產能幾乎滿載。加上近年電動車 (EV) 市場在中國成長迅速，住友電工也因此決定在中國江蘇省常州市占地 7 萬平方公尺的土地上興建新工廠，以因應當地日系車廠的需求。屆時該公司的整體產能將提升為目前的 2 倍。

據住友電工所的資料揭露，中國新廠的資料如下：

公司名稱：住友電工運泰克機電線 (常州) 有限公司 (暫定名稱)

事業內容：車用平角銅線的生產

所在地：中國江蘇省常州市

資本額：6 千萬美元 (約 67 億日圓)

出資比：住友電氣工業株式會社 100%

成立日期：2019 年 4 月 (預定)

2019 年 3 月 7 日，住友電工的機器電線事業部長獅子野俊明，在未來工廠所在地的常州國家高新技術產業開發區，簽下了投資協議書。

該公司表示，「今後也會透過最高品質的銅線開發及製造，並提供給國際市場，對汽車工業及各領域的製造業作出貢獻」。