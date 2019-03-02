潛力股─和大電動車滲透率續增+開新產能 年營收可望續創高

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW)1 月合併營收 6.29 億元，月增 33.6%、年增 17.2%，創單月歷史新高，展望全年，隨著大客戶特斯拉生產的 Model 3 開始向海外市場交車，並傳出將在上海車展首次展出新車 Model Y，再加上其他大車廠正積極研發電動車款，法人樂觀看待，電動車長期滲透率持續提升中，和大長期成長動能無虞，全年營收持續創高可期。

由於近年來全球知名汽車大廠均積極投入電動車研發，和大表示，樂觀看待未來電動車減速齒輪箱、差速器等傳動系統關鍵零組件出貨，將持續成長。

為因應市場長期成長趨勢，和大除了 3 月將有嘉義大埔美廠第一期第 7 條 AI 智能化生產線投入量產，正規劃第一期第 8 條生產線和第二期的 6 條 AI 智能化生產線，最快年底開始量產。

和大也指出，國際知名農機大廠需求倍增，此客戶往年在公司營收排行 10 名外，但今年可望擠進前 5 大，目前對此客戶的訂單仍供不應求，正積極調整產能，成為電動車外另一成長助力。

上海車展將於 4 月中旬開展，市場傳出特斯拉將在此首次展出第二款 SUV Model Y，且定價將相對親民，同時，特斯拉已於 2 月下旬將首批電動車交予中國客戶。

因此，法人樂觀看待，特斯拉的拉貨力道仍是和大今年主要成長動能，儘管全球車市疲軟，但和大搭上電動車產業長期成長趨勢，表現有望優於整體車市，年營收可望繼續創高。

另一方面，除了特斯拉，和大已取得來自整車廠和一階供應商的數筆新電動車訂單，並持續針對新客戶進行送樣和報價，未來潛在新機會值得期待。