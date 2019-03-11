日航成立新廉航品牌ZIPAIR Tokyo 四月招募空服員

日航 (JAL)(9201-JP) 旗下 100% 子公司「T.B.L. Co., Ltd.」在 2019 年 3 月 8 日下午時宣布，將成立國際線的中長程航線廉價航空公司「ZIPAIR Tokyo」。伴隨品牌名稱的發表，「T.B.L. Co., Ltd.」也正式更名為「株式會社 ZIPAIR Tokyo」。

(圖：Investing.com)

日航為了進行國際線中長程廉航的籌備，在 2018 年 7 月 31 日成立 100% 子公司「T.B.L. Co., Ltd.」。目標在 2020 年夏季開始營運，以成田國際機場為據點，飛往亞洲及歐美等中程距離的國際航線。

而過去日航在 2011 年 9 月時，就曾與澳洲的澳洲航空 (QANTAS)(QAN-AU) 及三菱商事 (8058-JP) 共同出資成立廉航「捷星日本」(Jetstar Japan)，截至 2019 年 2 月於成田機場的累積利用人數已超過 2000 萬人。

由於日航在 2018 年成立「T.B.L. Co., Ltd.」之前，於廉航方面遲遲沒有新的動作，也一度讓外界認為日航對廉航的經營抱持消極的態度。

根據日航的解釋，「ZIPAIR」的命名來自於英文敘述弓箭迅速飛行的擬態語「ZIP」。還有代表郵遞區號的「ZIP」，和電腦壓縮檔子檔名的「.zip」等多重含意。在「ZIP」的後頭加上「AIR」而成了「ZIPAIR」，代表旅程所需的飛行時間很短。在最後冠上公司據點所在的「Tokyo」，而成為了「ZIPAIR Tokyo」。

ZIPAIR Tokyo 也基於日本航空法第 100 條規定，已於 2019 年 3 月 8 日向日本國土交通省提出航空運送事業的申請。主要的申請內容入下：

使用機材：

波音 787-8 型客機 2 架

申請航線：

2020 年夏季航班 東京 (成田機場) <-> 曼谷 (蘇瓦那蓬機場)

2020 年夏季航班 東京 (成田機場) <-> 首爾 (仁川機場)

ZIPAIR Tokyo 也將在 2019 年 4 月開始招募空服員、地勤，及服務企畫業務等相關員工。預計在同月中旬展開說明會，並自即日起可透過網路報名。

報名網址：http://www.zipairtokyo.com/ja/job/