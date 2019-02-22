離開英特爾 蘋果最快在2020年開始採用自家ARM架構晶片

據外媒報導，儘管蘋果 (AAPL-US) 官方尚未正式表態，但是一些開發商和英特爾 (INTC-US) 高管私下表示，預計蘋果將在 2020 年放棄英特爾的晶片，轉而採用自家的 ARM 架構的處理器晶片。此項報導也呼應了蘋果將於 2020 年推出搭載自家處理器晶片的 Mac 筆電的報導。

據稱，蘋果「Marzipan」計畫希望到 2021 年能夠創建一款通用於 iPhone、iPad 和 Mac 的應用軟體，讓開發者一次就能開發 iOS 跟 macOS 雙平台 App。目前可以說是蘋果將所有設備轉向單一應用程軟體的過渡。去年，蘋果將幾款 iOS 應用程式，例如語音備忘錄、股票和家庭等 App 移植到 macOS 平台。今年，蘋果也計劃將 iPad 應用程式轉換到 macOS，並預期在 2020 年將 iPhone 囊括在內。最終目標在 2021 年達到開發者只要做一個 App 就能適用於任何蘋果平台上。

這項轉變將大大增加 Mac 應用程式可用的數量，並且減少開發人員為創建 Mac 應用程式而必須投入的工作量，同時更好的統一所有蘋果設備的操作系統。

有傳言指出，蘋果開始轉向自家 ARM 晶片，多是由於英特爾晶片的生產延遲導致 Mac 產品的延遲。憑藉自家的 ARM 的晶片，蘋果將不會受到英特爾晶片發布週期的束縛。

蘋果已經為 iPhone 和 iPad 製作了自家的 A 系列晶片，並且在最近的 Mac 中也有搭載 T2 晶片。在 iMac Pro 和 2018 MacBook Pro、MacBook Air 和 Mac mini 中的 T2 晶片整合了多個組件，包括系統管理控制器、圖像訊號處理器、SSD 控制器和 Secure Enclave 加密裝置。Secure Enclave 加密裝置為 MacBook Pro 中的 Touch Bar 和 MacBook Pro 和 MacBook Air 中的 Touch ID 提供密碼和指紋保護的功能。

報導中認為，蘋果是英特爾的主要客戶，佔英特爾年收入約 5％，因此蘋果轉向自家 ARM 晶片對英特爾來說將是一個打擊，但從長遠來看對用戶來說是更加有利。然而，對開發人員來說需要一段調適時間，因為市場上仍有用戶使用舊型的 Mac 電腦，開發人員必須開發同時支援新舊不同的 Mac 電腦，及新舊不同的 Mac OS，因此英特爾與蘋果的合作短時間內似乎並不會結束。