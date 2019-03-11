影響劇烈 最大客戶中國停飛波音737 Max 8

在衣索比亞航空週日 (10 日) 空難之後，中國在週一上午就宣布停飛同型的波音 737 Max 8 飛機並加強對這款波音最暢銷機型的審視。此後，衣索比亞航空也隨即跟進，印尼航空則仍在討論停飛的可能性。

根據中國政府公告，國內運輸航空公司要在 2019 年 3 月 11 日 18 時前，暫停它們 96 架波音 737-8 飛機的商業運行。週日，飛往肯亞的衣索比亞航班墜毀，機上 157 人全部遇難。在此之前，印尼獅航同型飛機也在去年 10 月墜毀。

據《彭博》報導，中國停飛對波音的可能影響最大。波音網站顯示，截至 1 月份，中國航空公司占到了 737 MAX 全球交付總量的 20% 左右。中國南方航空擁有 16 架 737 MAX，而且還訂購了 34 架，東方航空擁有 13 架，中國國航擁有 14 架，其他海南航空和山東航空也都擁有這型飛機。

(圖表取自彭博)

印尼運輸安全委員會週一表示，將討論停飛該國航空公司所運營波音 737 Max 噴氣式飛機的可能性。印度兩家使用該型號的公司 --Jet Airways India Ltd. 和 SpiceJet Ltd.，以及該國的監管機構，已向波音要求提供相關訊息。

相較之下，其他國家航空公司多在觀察新一步進展。美國西南航空公司 (Southwest Airlines) 擁有最多的 34 架 Max 8 飛機，並表示對航班安全充滿信心，美國航空 (American Airlines) 表示會與波音及國家安全運輸委員會共同監控發展，素以安全聞名的新加坡航空表示，會監測情況，旗下 SilkAir 的 Max 8 飛機仍如常飛行。

(圖表取自彭博)

據彭博行業研究估計，737 Max 幾乎占波音公司營業利潤的三分之一，並且隨著今年生產速度提高到每月 57 架，預計每年可帶來 300 億美元的營收。

衣索比亞航空的執行長 Tewolde GebreMariam 表示，失事的 302 航班飛行員，在起飛後不久回報飛機出問題，並獲准返回機場。但飛機仍在起飛 6 分後失去聯繫。機上乘客來自 35 個國家，包括 32 名肯亞人、18 名加拿大人、9 名衣索比亞人、8 名美國人和 8 名中國人。本週要在內羅畢舉辦一個環境會議的聯合國表示，至少 19 名聯合國工作人員因此遇難。

波音公司早些時候表示，正準備派遣一支技術小組協助衣索比亞航空公司的事故調查。波音在去年 11 月，才交付新機給這家非洲最大的航空公司。