鮑爾：當前利率很適當 總統無權開除Fed主席

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週日 (10 日) 接受電視節目專訪，表示聯準會暫停升息的決定，並非受到總統川普施壓的影響，他也認為總統無法將他開除，並打算做完 4 年任期；而談到 Fed 貨幣政策，鮑爾表示，目前的利率水準很合理，利率大致已升抵中性利率，即不會壓抑經濟、也不會過度刺激增長的「最適利率」附近，再次強調 Fed 將對升息保持耐心。

鮑爾接受 CBS〈60 分鐘〉節目專訪，表示由於全球經濟放緩，以及美國經濟面臨的其他風險上升，聯準會才決定在 4 次升息後暫停行動。雖然聯準會的決定常遭來批評，但他強調，聯準會仍會以如何做對美國民眾最好，來做出決策。

認為川普無權將他解職

川普近來一再抨擊升息，並表示這是對美國經濟的最大威脅，鮑爾避免直接批評總統，他指出，法律明確規定自己的任期為 4 年，他打算做完任期。記者直接問他，是否認為川普有權將他開除，他回答：「不！」

過去擔任過聯準會主席的柏南克 (Ben Bernanke) 及葉倫 (Janet Yellen)，也出現在節目上，並被要求對鮑爾提供建議。柏南克引用林肯的說法，表示如果自己的決定是正確的，就無需理會批評。葉倫說，她和鮑爾曾密切合作，鮑爾在決策過程中很能夠廣納意見。

強調決策依據數據而非政治考量

美國從 2009 年 6 月中旬的經濟衰退中持續復甦，目前處於經濟擴張期的第十年，年度經濟成長有望接近 3%，但大多數經濟學家認為，未來幾年成長將會放緩。

儘管聯準會去年 12 月時，預期今年會再升息兩次，但許多經濟學家看法已經改變，認為聯準會今年不會升息。

在此，鮑爾重申了聯準會近期聲明的立場，表示政策會密切關注數據，並保持耐心，不急於改變政策。鮑爾表示，聯準會雖然可能按兵不動一段期間，但做出決策的根據是數據表現，而非出於政治考量。

鮑爾表示，儘管全球經濟成長放緩，會持續影響美國，但他相信美國經濟仍會表現強勁，沒有理由不能持續擴張。