【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

歐洲央行年底前不會升息、下調經濟成長及通膨，並宣布新一輪定向長期再融資操作； Fed 褐皮書：陸半導體需求大衰退；日本半導體廠瑞薩電子計劃暫時停產 13 座廠房；多項利空消息引發全球經濟走緩疑慮，8 日台股隨國際股市開低走低，機電、觀光、半導體及其他電子股成重災區，令大盤連二日收黑，終場加權指數收在 10241.75 點，跌 69.93 點或 0.68%，成交額 1057.83 億元。 OTC 指數收在 136.37 點，漲 0.08 點或 0.06%，成交額 350.21 億元。

8 日台股日線險些失守月線，股價王跌幅萎縮幫了大忙，不過市值王 2 月營收月減 22%，仍使得大盤 10300 點大關沒能站穩，周線則結束連三紅，技術面持續走下坡。籌碼方面，三大法人同步賣超，其中外資現貨賣超擴大，期貨部份亦偏空操作。雖然中國履行承諾購買美國大豆，但華為控告美國政府，2019 財年國防授權法第 889 節違憲，該法案禁止聯邦政府機構及其合約合作方使用華為服務和設備。華為的反擊，令市場氣氛重回擔憂，漲多的股市亦拉回修正，接下來看美國如何接招。二月營收因為工作天數減少影響，多數公司可能不會太理想，大盤若再失守月線，可能往半年線整理，考量外資連賣二日，建議降低持股操作。

