星巴克上訴大部吞敗 美法院首度挑戰NLRB執法權限 未來工會活動添變數

鉅亨網編譯許家華 2024-12-28 12:12

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根據報導，美國第三巡迴上訴法院於 12 月 27 日的裁決中，認為星巴克在解雇 Echo Nowakowska 和 Tristan Bussiere 這兩名員工時，違反了勞動法。這兩名咖啡師因為希望組建工會而受到不公正對待，法院指出，NLRB 調查顯示，星巴克在解雇這兩名員工之前，已知悉員工在未經允許的情況下，將與主管的會議錄影存證，但員工該舉動被法院視為試圖保護自己免受不公平解雇的行為。

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法院的三名法官一致認為，NLRB 的結論證據充足，因此駁回了星巴克對於解雇的辯護。星巴克辯稱，公司於 2020 年 1 月解聘 Nowakowska 是因為她的工作表現不佳，而翌月解聘 Bussiere 則因為散播虛假謠言。然而，法院認為這些理由並不足以證明解雇是合理的，並強調公司在解雇過程中存在不當行為。

儘管法院支持 NLRB 的裁決，但同時也指出，NLRB 要求星巴克支付與這兩名咖啡師解雇相關的預期費用，但此點超越了其權限。這些預期費用可能包括找新工作的成本和醫療開支，法院認為這些要求不符合現行法律。

星巴克與其代表律師未即時回應置評請求，NLRB 發言人則拒絕回應此案。

此案件的裁決具有重要意義，因為它是聯邦上訴法院首次考慮對 NLRB 執法權力更大範圍的挑戰，包括其行政法官是否受到總統解除保護的合憲性問題 (即 NLRB 的法官是否可以被總統隨時解雇，這個保護是否合乎憲法)。該判決可能會影響其他公司，特別是那些正在面臨工會組建活動的公司，如亞馬遜 (AMZN-US)、喬市超市(Trader Joe"s) 和馬斯克旗下的太空公司 SpaceX。

隨著 星巴克在全國範圍內面臨越來越多的工會組建請求，這一判決可能會使公司在未來的勞工關係中更加謹慎。許多星巴克員工指控公司存在不公平勞動行為，並要求改善工作條件和待遇。這一案件的結果無疑將成為未來勞工運動的一個重要參考點。

案號：