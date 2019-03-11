【永豐期貨】台指選擇權盤前－國際股市拉回 台股收黑力守月線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 60 點至 10201 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 40.75 點，電子期逆價差縮至 - 1.42 點，金融期轉為正價差 0.9 點。現貨部分，三大法人賣超 116.49 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2922 口至 24719 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2593 口至 56200 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2928 口至 25600 口。

週四美股三大指數持續下挫，引發亞股全面調節賣壓出籠，週五台股以下跌 37 點開出，盤面上權值股走勢疲弱，蘋概三王盤中跌幅均超過 1%，加上陸股開盤後重挫打擊多頭信心，快速壓低指數一度下跌逾百點回測月線關卡，不過隨後逢低買盤進場，指數未在持續破低，終場加權指數下跌 69.93 點或 0.678%，收在 10241.75 點，成交量能 1049.54 億，較前一日縮減 38.7 億。今日八大類股漲跌互見，其中以營建類股漲幅 0.43% 表現較佳，食品類股跌幅 1.35% 表現較差。今日加權指數受國際股市表現不佳衝擊量縮下跌，但回測月線有守並留長下影線，顯示下檔仍有支撐買盤力道浮現，但外資現貨持續賣超，期貨方面轉為減碼多單，短線指數為高檔震盪格局，操作上需留意風險，並持續觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

月選擇權未平倉量觀察，OI 最大量支撐壓力區維持在 10000~10500 點，不過 Call 的 OI 有向 10300、10400 靠攏下移跡象。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.36 降至 1.27，連兩日下降。整體選擇權數據顯示偏多架構持續降溫。 (永豐期貨研調)



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