讓保戶過好年！壽險滿期金提前入袋 年前至少發出62億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-28 11:50

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送祥龍迎金蛇！壽險業者考量保戶在年關前夕資金需求較大，陸續宣布提前給付滿期金 / 生存保險金，希望讓保戶安心過好年，截至目前，包含六大壽險共計 12 家業者，都已公告發放時程，總計農曆年前將發出至少 62.28 億元，件數超過 21.23 萬件。

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國泰人壽延續歷年的貼心服務，提前發放針對保險契約於明年 1/21 (二) 至 2/2 (日) 期間可領之滿期金 / 生存保險金，並統一於 1/21 (二) 將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去額外申辦時間，共計 5.5 萬件保單受惠，發放金額高達新台幣 17.7 億元。

富邦人壽提前於 2025 年 1 月 22 日，針對保單週年日為 1 月 22 日至 2 月 2 日之生存 / 滿期金進行給付，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給付方式，給付總件數約 2.9 萬件，給付金額約 7.6 億元，讓保戶擁有充足資金提前做好年度理財規劃。

南山人壽將啟動保險還本金、滿期金提早給付作業，在 2025/1/23 至 2/4 期間之滿期 / 還本金及增值回饋分享金，會提前於 2025/1/22 至 1/24，依保戶選擇之給付方式陸續進行給付。預估超過 5.8 萬件保單，總給付金額約為 13.89 億元。

新光人壽為讓保戶於春節期間，資金調度更靈活，新光人壽保險商品之滿期金／生存金等相關保險給付，如給付日期落在 2025 年 1 月 21 日至 2 月 2 日者將提前於 1 月 21 日給付，預估總保單數 3.2 萬件、給付金額約 11.37 億元。

凱基人壽將提前於 2025 年 1 月 21 日，進行生存金／滿期金匯款給付，據統計，總給付件數約 1 萬件，給付金額逾 3.6 億元，支票應給付區間為 1 月 25 日至 2 月 2 日者，則於 1 月 17 日寄出。

台灣人壽針對保單周年日在 2025 年 1 月 25 日至 2 月 2 日會提前給付生存／滿期保險金，總金額約 1.5 億元，總件數 3950 件，支票件最快發放日期為 1 月 6 日，匯款件將於 1 月 17 日至 1 月 22 日陸續匯入保戶指定帳戶。

三商美邦人壽表示，提前給付生存／滿期保險金的保單總計約 1.5 萬件，給付金額約 3.9 億元，最快於 2025 年 1 月 21 日開始發放。

全球人壽表示，將依民眾選擇給付方式，最快 2025 年 1 月 15 日起陸續給付生存金／滿期金，提前給付件數超過 6500 件，總金額約 1.86 億元，其中台幣保單約 1.63 億元、美元保單折合新台幣約 2300 萬元。