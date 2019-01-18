〈房產〉北市豪宅去年交易熱絡 前三季159件創4年同期新高

台北市豪宅去年以來交易熱絡，依實價揭露資料，總價 8000 萬元以上的豪宅交易件數在前三季達 159 件，件數創下近 4 年以來的新高，豪宅市場受到景氣復甦帶動，部份豪宅價格也有段修正幅度，加上全球肥咖條款牽引資金流動。

鄉林建設 (5531-TW) 董事長賴正鎰指出，房市景氣回溫且剛性需求高，加上海外資金的回流，助攻中大坪數豪宅的買盤，2019 年購屋坪數「M 型化」將更明顯。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅客在 2015、2016 年也感受到市場不景氣，整體市場交易動能疲弱，不過從 2017 年開始，豪宅交易轉趨熱絡，主要有幾個原因，包括有股市上萬點，大股東投資獲利，國際肥咖條款推動導致資金尋找出路，而部份豪宅價格也從高點滑落，吸引豪宅客擇優購屋，供給面部份，則是許多興建中的豪宅也逐漸落成完工，完工之後豪宅的賣相也會比較好，在需求端回流與供給端增加的狀況下，豪宅市場交易相對前幾年熱絡。

根據統計，近年前三季的北市豪宅交易表現來看，2016 年最低時豪宅的實價揭露件數不到百件，總成交金額約為 167.5 億元，2017 年成長 58% 增加到 152 件，總成交金額達 297.2 億元，2018 年則進一步增加到 159 件，總成交金額達 297.8 億元，若把預售揭露的「One Park Taipei 元利信義聯勤」也考慮在內，則 2018 年的成長幅度更為明顯。

曾敬德表示，近年包括「西華富邦」、「華固天鑄」、「文心信義」都穩定去化，而今年部份豪宅也將完工或外觀立面完成，如「冠德信義」、「One Park Taipei 元利信義聯勤」與「信義首席公館」等案，都將加入豪宅市場之內，在加上頂級豪宅「陶朱隱園」的完工，指標豪宅的交易仍將是 2019 年的市場焦點話題。