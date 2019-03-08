改善女性工作參與 可增180兆元GDP

女性進入職場不稀奇，但若能改善女性工作參與，對 GDP 成長將助益，根據資誠《2019 全球女性工作指數報告》，改善女性在 OECD 國家的工作參與，預估可增加 6 兆美元 (約新台幣 180 兆元) 的 GDP。

報告指出，OECD 國家中，2019 年全球女性工作指數排行榜前十名分別為冰島、瑞典、紐西蘭、斯洛維尼亞、挪威、盧森堡、丹麥、波蘭、芬蘭和比利時。

其中，愛爾蘭與荷蘭去年排名分別為第 17 名、第 19 名，排名較前年提高，原因在於前述兩個國家積極改善工作環境，以荷蘭來說，去年以女性失業率降低，推升去年名次。

至於中國與斯洛伐克，今年排名分別為 26 名、27 名，資誠表示，中國的性別薪資差距為 25%，遠高於 OECD 的平均水平 15%；同時報告還預估，縮小中國的性別薪資差距，將使女性收入增加 34%，相當於女性收入增加 2 兆美元 (約新台幣 60 兆)。

值得注意的是，印度的女性工作指數在 OECD 國家排名最後一名，主要是印度女性在職場的勞動力參與仍較低，性別薪資差距達 36%。報告研究預估，假使印度的女性就業率和瑞典一樣 (69%)，將為印度增加 7 兆美元的 GDP，相當於印度目前 GDP 的 79%。

資誠聯合會計師事務所 Diversity and Inclusion Leader 徐麗珍會計師指出，中國和印度的經濟轉型無疑為女性帶來大量就業機會，但是這兩個國家仍然有很多事情要做，以實現性別平等，並確保工作中的女性能夠充分發揮潛力。

人資長林瓊瀛表示，各國正持續改善女性在職場的工作環境和福利，但進展仍然緩慢，雖然許多組織更加意識到改善組織多元化和包容 (Diversity and Inclusion) 的重要性，但對許多企業來說，真正有效的變革仍然難以實現，組織內部的有效變革需要的是策略清晰度、責任制、可衡量性和透明度。

林瓊瀛認為，有效變革的五個關鍵基礎在於：一、讓多元化與企業的經營策略保持一致；二、由上而下推動責任制；三、制定切合實際的目標和實現目標的計劃；四、使用數據和分析工具來衡量進度和投資報酬率；五、清晰且坦誠地溝通變革的進度和計劃。