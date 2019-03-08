【馮冠華專欄】美匯急升，料港股調整屠牛

3 月 8 日 - 今天不作推介

1）上日港股市況總結：港股週四下挫，收報 28779 點，下跌 259 點，結束 4 連升。全日成交按日下跌約 5% 至 1083 億。滬深港通總成交額則按日下跌約 6% 至 161 億，流向仍是淨流入，金額再減半至約 10.8 億。北向連續兩天淨流出，金額上升約人民幣 39.7 億。藍籌 12 升 36 跌 2 持平。



板塊方面，防守及本地地產股表現較好。相反，走勢較弱的是汽車、家電、內險、手機設備、5G 概念及澳門博彩股。做空方面，佔大市成交回升至 14.8%。牛熊証街貨最新比例為 64:36，重貨區方面，熊証下移至 29300-29349，牛証則仍在 28300-28349。

簡評：昨天港股的走弱，筆者認為其中一個原因是市場擔心華為起訴美國政府會帶來變數，包括貿易談判。表面上看，指標也響了些警號，包括恆指失守 10 天線以及北向資金淨流出大增。前者在這波升浪中也曾出現，暫時應不會被市場認定為轉弱訊號。後者的解釋可能是由於 MSCI 宣布將大族激光從 MSCI 中國全股指數中剔除，（同時下調美的集團權重系數），理由是因外資持股量而達上限，外資通過深港通買賣該股遇到問題，間接令該股不乎合 MSCI 的規定而須要剔除。



骨牌效應下令外資持貨量較高的上證 50 成份股受壓及北向資金淨流出大增。由於上證指數昨天仍能報升，情況也未必是太壞。在 MSCI 落實加大 A 股納入因子而又出現上限問題，真的諷刺。

手機設備和 5G 概念股走低應是華為事件的膝躍反射。筆者的看法較樂觀，這兩板塊在累積升幅頗大，遇上不明朗事件而獲利平盤，概念仍在，候低買入。中興（763）會是首選。俄鋁（486）昨天公佈業績後曾大跌，估計和不派股息有關。尾市跌幅收窄約半，仍可繼續看多。長城汽車（2333）和 比亞迪（1211）的 2 月銷售數據比吉利（175）好，情況和 1 月剛巧相反，且待看行業政策出台後的表現吧。

2）美股上日市況總結：受歐央行削今年經濟預測影響，美國三大指數週四再下跌，當中道指下跌 200 點或 0.78%，標指及納指則分別下挫 0.81% 及 1.13%，美滙指數大升至 97.6，十年期債息回落至 2.641%，紐約期油反彈至 56.4 美元。港股 ADR 下跌 328 點，相當於恆指 28481 點水平。

3）新股訊息 ：長城汽車（2333）上月銷量 6.9 萬部，按年升 18.3%，按月跌 38%；今年首兩個月計，銷量升 7.3%，有 18.07 萬部，佔全年銷售目標（120 萬部）的 15% 左右。（蘋果日報）

比亞迪股份（1211）2 月銷售有 2.68 萬部，按年微升 2%。今年首兩個月累計銷量逾 7 萬部，按年升 3%，佔其全年目標（65 萬部）逾一成，其中新能源汽車累計銷量逾 4.3 萬部，按年大升近 1.75 倍。（蘋果日報）

外電引述銷售文件報道，中國燃氣 (384) 期權持有人，以每股 24.45 元至 25.25 元，配售 1.42 億股，涉資逾 34.72 億元。配售價較股份昨天收市價 25.75 元，折讓 1.94% 至 5.05%。（信報）

信義光能（968）擬以先舊後新方式，以每股 3.45 元至 3.56 元，配售 3.8 億股，集資 13.11 億元至 13.53 億元。每股作價較昨天收市價 3.76 元，折讓 5.32% 至 8.24%。

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