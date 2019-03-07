【馮冠華專欄】視調整為買入機會

3 月 7 日推介 - 港交所（388）

1）上日港股市況總結：港股昨天大致上是窄幅上落，全日波幅只有 184 點，最終收報 29038 點，上升 76 點，錄四連升並是 8 個多月首次收高於 29000 點。全日成交按日下跌約 3% 至 1145 億。滬深港通總成交額則按日上升約 10% 至 171 億，流向仍是淨流入，金額約減半至約 22 億。北向轉為淨流出，但金額不大，約人民幣 8.3 億而已。藍籌 27 升 19 跌 4 持平。



板塊方面，手機設備、醫藥、5G、生物科技、內房、本地地產及汽車股表現較好。相反，走勢較弱的是澳門博彩和中資電訊股。做空方面，佔大市成交回落至 13.9%。牛熊証街貨最新比例為 63:37，重貨區方面，熊証上移至 29400-29449，牛証則下移至 28300-28349。

簡評：上證繼續勢如破竹，發力點也是在尾市的一句鐘，但昨天恆指的 29000 點得來也似用盡九牛二虎之力。究竟港股是已乏力，或只是慢牛本式，又或是被本週五恆指季度調整所影響，筆者費盡思量也沒有答案。畢竟這波 2 個多月的升浪是港股先行，而 A 股則是在中央刺激經濟組合拳下吸引力大増，資金往北投也無可厚非。



筆者主觀地仍然看好港股後市，但也不得不承認昨天的升市確實欠缺說服力。注意到昨天北上資金轉至淨流出，但其他指標沒有變差，輪換買賣也持續，升市莫估頂，若遇調整則視為買入機會吧！

創科（669）的業績無懈可擊，但股價因早前被納入恆指的消息已大升，高追風險大増，等待機會算了。吉利（175）1 月的營運數據曾為市場帶來驚喜，但昨天公佈的 2 月數據顯示這不過是美麗的誤會，但由於將有政策扶持汽車業，股價調整也不必太擔心。



港交所（388）行政總裁李小加建議的，允許國際投資者通過滬股通參與科創板發行，若成事真的不容小覷。在國家重點栽培，科創板吸引力强大，港交所也必然受惠。收市後見多隻中資券商公佈理想的 2 月數據，由於板塊沒有跟上 A 股這週的大漲，輪換環境下又可關注了。

熱錢投機充斥市場，昨天泰邦（2203）的收購公告提及大灣區發展，股價即大升。大麻相關股在 2018 年北美熱炒，本港上市的大麻相關股美瑞健康國際（2327）在過去一個月也翻倍。看到最新公告，雄岸科技 (1647) 也宣布發展工業大麻種植業務，喜愛投機的讀者可多看一眼。

2）港交所（388）行政總裁李小加於兩會建議，允許國際投資者通過滬股通參與科創板發行，同時開通大宗交易機制，他指於現行制度下完全可行，而國際投資者參與亦有助構成流動性，並提升科創板市場化。

3）美股上日市況總結：美國三大指數週三再下跌，當中道指下跌 133 點或 0.52%，標指及納指則分別下挫 0.65% 及 0.93%。美滙指數上升至 96.88，十年期債息回落至 2.693%，紐約期油下跌至 56.19 美元。港股 ADR 下跌 114 點，相當於恆指 28923 點水平。

4）新股訊息：創科實業（669）公布，截至去年 12 月底止，全年股東應東應佔溢利 5.52 億元（美元，下同），按年上升 17.44%，每股盈利 30.16 仙，派末期息 50 港仙。該公司稱，盈利再創新高，營業額連續第 9 年刷新紀錄，主要受惠於推出一系列嶄新充電式產品，各地區銷售均錄得大幅增長。（信報）

吉利汽車（175）公布，2 月總銷量約 8.36 萬部，按年減少約 24%， 銷量較低主因今年中國農曆新年假期較早，累計首兩個月，總銷量約 24.19 萬部，按年減少約 9%，達到集團全年銷量目標 151 萬部的 16%。（信報）

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