【華冠投顧】多頭沒變心 短線還是偏多整理局 換檔再上真的更有利《光磊V.S超眾》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日盤後影音提醒「大盤極短線強於國際股市，並非整理結束要往上走了，而是為了週選擇權結算價所做的拉抬，從領先指標 "台指期結構" 來看，已透露 "明天易拉回"」。

今日台股一如昨日預期走出回檔走勢，大盤 - 45 點跌破十日線，日Ｋ棒呈現「陰線吞噬」組合，OTC 指數亦出量補回 - 1.5%，摜破五日線與十日線並吞噬掉前面九天的Ｋ棒。

上週 228 長假前預告「台股將進入整理走勢，因為大盤面臨 "年線及去年 10/11 向下缺口" 雙壓，比二月上旬的 "半年線及型態頸線" 雙壓具備更高位階，所以整理時間或震盪空間會比當時拉長或拉大」。

截至目前為止，台股行進節奏不脫當初預期，但要強調的是，台股稍事休息對多方控盤而言是有必要而且是比較好的，因為從年初起漲以來累積的獲利了結賣壓以及年線之上潛伏的套牢籌碼賣壓已導致 "大盤委賣張數" 攀升到高水位，硬要推升可能會導致成交量失控，藉由整理過程慢慢清洗浮額沉澱籌碼才是比較健康的做法。

重點是，短線仍屬「偏多整理局」，多頭沒變心，指數震盪拉回正好可看出誰具備未來強勢股 DNA，這就是未來鎖定布局的標的。

＜操作策略＞

長假前提醒台股進入整理段後，個別股走勢將開始出現分歧，選股難度亦會隨之增加，震盪過程切勿去追前波已經急漲過的熱門股，例如週二 (3/5) 建議避開出現假突破而後籌碼轉趨散亂之高基期股《6230 超眾》，今天就一度打到差一檔跌停，最後收跌 - 8.89%。

現階段選股儘量著墨在 "整理到量極縮守支撐" 的個股，才能兼具「下檔風險易守、上檔獲利可期」的優勢。附帶一提的是台股進入震盪結構，類股輪動會比較快，續航力也較難持久，因此持股一旦拉升爆量就要執行減碼或獲利放口袋動作，免得白忙一場，像是昨天提過先前帶 "鎖碼學員" 佈局的私房菜《2340 光磊》，今天急拉達到 10% 停利點，按照 "短線操作紀律" 下車，之後拉回就不會抱上又抱下捶心肝，資金轉進新的 "整理到量極縮守支撐" 個股，換檔再上更有利，如此重複到台股正式脫離盤局，才可轉為追價或拉長抱股的操作方式。

此外，先前介紹後持續追蹤的《(館長)8069 元太》... 等，雖然還沒有拉出太大空間，但在台股連日修正過程中卻表現相對抗跌甚至逆勢，對比《6230 超眾》等個股的重挫，一來一回少說有一成以上的損益差距，若是對比《2340 光磊》則差距更大，因此近日選股宜精挑細選，至於不知道怎麼選股的好朋友，歡迎加入昇楷 Line@投資園地，一起即時分享更多的潛力股。

＜強弱勢股＞

今日生技族群表現相對強勢，受到《4128 中天》利多漲停鎖死帶動，《4120 友華》、《4119 旭富》、《4130 健亞》、《4108 懷特》、《4162 智擎》... 同步逆勢上攻；另 LED 族群受惠 Mini LED 新品下半年可望發酵，《3437 榮創》、《2499 東貝》、《3031 佰鴻》... 亦見拉抬動作。

今日以散熱模組族群表現最為弱勢，《3324 雙鴻》、《6230 超眾》同步重挫；矽晶圓族群由龍頭《6488 環球晶》領跌，《6182 合晶》、《5483 中美晶》... 跟跌；被動元件族群則是再遇利空衝擊，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》同創短線新低，惟收盤紛紛守住年線或半年線，二線股表現與位階也普遍強於一線股。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。