【華冠投顧】大盤修正選股好時機 多方選股要注意甚麼

2019.03.07 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方結構看 10181，不破都先看多。

#盤勢分析

大盤今天收低量微增，早盤開盤時估量不到 900 億元，本來預期今天就盤整盤，不料午盤前後開始出現補量下殺的狀況，量能上升至千億以上，短線上持續修正的機會大，而昨天也說了，這波修正除了修正對季線的乖離也要修正過熱的指標，今天 KD 已經脫離鈍化區，那關鍵就是 KD 大幅修正的過程中指數能否守住月線甚至是 02/20 號的大量低點 10181，沒問題的話下一波還是有機會再挑戰年線。

#類股方面，近期大盤震盪修正，是檢視手中觀察股或持股的好時機，主要觀察兩個籌碼重點，手中持股是否出現修正的同時出現 (1) 融資大增 (2) 法人賣出的跡象，當有這個現象出現時，代表短線籌碼往散戶集中並且有套牢現象，那再下一波攻勢發起時，除非有特別的大利多，法人基本上不太可能會想去拉抬股價幫散戶解套，而目前符合這個狀況的標的有，2337 旺宏、2408 南亞科、2474 可成、6153 嘉聯益、3338 泰碩，以上五檔提醒投資人優先避開。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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