【華冠投顧】業績決定一切

今日重點股票

重點股票：2474 可成 (建議出清)

推薦個股：2404 漢唐

盤勢分析

今天最令歐爸驚呀消息是 2474 可成;

可成去年獲利 279 億, EPS36.1，將發現金股利 12 元, 但今年前二個月業績只有 7.4 億，歐爸雖然不知道發生什麼事，但建議出清可成持股。

不要管他的殖利率或淨值多少；而是機殼這個產業己經發生變化了，這個族群我們應該避開。

另外，今天的漲多的股票大跌，代表反彈正式結束，大盤的週ＫＤ值很高，修正的時間將拉長，但指數修空間不大，或者以盤代跌來修正指標。

今天星期四了，下星期一所有公司將公佈二月營收，密切注意二月營收的成長股；

目前股價已經反應了去年的業績，三月以後將反應今年的業績。

類股表現

今天類股表現輪到 LED 群族，LED 族群的題材在 mini LED 及 micro LED；但目前仍只是題材，距離量產及獲利仍有段時間，輪漲的格局，手腳不快的投資人，千萬別亂追高。

昨日推薦的的股票是 2404 漢唐，低本益比，高成長性；今日續推！

華冠投顧 江志明分析師



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