【華冠投顧】國巨，如預期止住跌勢！

華冠投顧 葉良超分析師

雖消息傳出，中美將終結貿易戰，且川習會可能在 3 月底順利舉行。但後續是否川普又將祭出令人錯愕的訊息？這一切都在未定之天。但即使美中在貿易問題上，獲得瞭解決，但與華為之間的問題，可能又是另一爭端的開始。華為今日宣佈，將對美國政府提起控訴，因美方禁止聯邦機構購入該公司產品。

雖川普著力於縮減貿易逆差的美國優先政策，但直到目前的貿易逆差卻是持續的增加。週四數據，美國 12 月貿易帳，由前值 - 503 億美元擴增至 - 598 億美元，創下 10 年來新高。

本週五 03/08 重頭戲，美國 2 月季調後非農就業人口變動，即將登場，前值 30.4 萬人，本次預期值僅 18.5 萬，續關注。而昨日數據，美國 2 月 ADP 就業人數，值為 18.3 萬人低於前值 30.0 萬。此值可當成非農數據公佈前之參考依據。

接下來本月 03/21，FOMC 利率決議的最終結果，是市場矚目的焦點，靜觀後續發展。

過去二個月美股已反應了貿易爭端達成協議之利多，未來中美若宣佈達成了貿易協定，股市是否將上演利多出盡走勢？這值得關注。

依昨日之述『03 加權，續關注上方反壓區 10311-10360 之力道如何？此區之力道若再次發揮效用，則未來一週仍有再次走空之機。』結果，最高來到 10355 之後，隨之回檔。今日可觀測 10220-10191 支撐區間是否撐得住？若遭摜破，則下行仍具空間。

而已經連續上揚足足二個月時間的道瓊指數，近期已具往下發展之機。預期美股未來一週，下方仍具空間，25133-24775 為下方初步關卡。

近期熱門標的股評析、推演：

3346 麗清：

今日已見彈升，續依據下圖為參考依據。

2327 國巨：

下方支撐區已進入，短線已具止跌之契機，後續仍以 03/02 之推演圖為依據。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師