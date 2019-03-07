〈台大校園徵才〉友達瞄準折疊手機商機 鎖定理工畢業生 招募千名人才

台大校園徵才本周起跑，面板大廠友達 (2404-TW) 今 (9) 日宣布，此次預計招募 1000 名，鎖定理工背景應屆畢業生，募集對象涵蓋軟硬體整合、大數據、AI 人工智慧跨領域人才，同時，友達也強調，將是台灣面板廠中，率先量產可折疊手機面板的廠商，2018 年起成立未來學院以 AI、5G、物聯網等前瞻趨勢科技為主軸，目標搶進當紅的可折疊智慧手機領域。

友達長期深耕校園，與各大院校簽訂產學合作計畫，2017 年起成立 GOLF (Gap of Learning & Field) 學用接軌聯盟，針對在校生提供線上課程及企業實習，在導師制一對一的帶領下，讓學生了解企業內部實務運作；並開放全台唯一的液晶面板實習工廠，學生不僅可近距離觀看設備機台構造，還能進入無塵室了解面板製作過程。

友達永續長古秀華表示，持續發展高附加價值的產品組合，將面板應用進一步延伸到交通、商業、醫療等應用場域，希望藉軟體及韌體的系統整合人才，發展智慧家庭、智慧零售、車聯網等整合解決方案，公司除持續投入研發創新，更積極發展彈性靈活的製造能力。

近來，三星、華為推出可折疊智慧手機，成為人氣焦點。友達將是台灣面板廠中，率先量產可折疊手機面板的廠商，躋身全球前三名之列。

因此，友達強調，針對內部人才培育設立友達大學，依據員工不同的核心專長及職務，2018 年起成立未來學院以 AI、5G、物聯網等前瞻趨勢科技為主軸，目標搶進當紅的可折疊智慧手機領域，布局可折疊智慧手機產業鏈市場。