融程電上季獲利飆 EPS 0.97元創3年高 配息2.6元 發放率91.5%

IPC 廠融程電 (3416) 公告去年財報，上季業績、獲利雙雙勁揚，單季營收 4.27 億元，稅後 0.7 億元，雙雙創高，其中獲利較上季大增 55.6%，年增率更高達 62.8%，同創 3 年新高，EPS 0.97 元，推升全年 EPS 達 2.84 元，獲利同比攀升 52.4%。該公司週三 (6 日) 召開董事會通過去年財報，也決定股利政策。延續過去一貫的高配息的誠意，今年將配發 2.6 元的現金股利，發放率高達 91.5%，以週三收盤價計算殖利率達 4.9%。



該公司去年第四季在傳統旺季以及專案訂單出貨加持之下，單季營收突破 4 億元大關，毛利率、營益率雙升，分別以 37.72% 與 15.4% 創高，營業利益達 0.66 億元，季增率逾 40%，年增率達 57.1%，創 3 年新高，稅後盈餘為 0.7 億元，EPS 達 0.97 元，表現優於預期。



累計全年營收 15.65 億元，年增 10.63%，毛利率提升至 35.34%，稅後 2.05 億元，同比大增 52.4%，EPS 2.84 元。時序進入 3 月，法人預估融程電首季營收將維持上季高檔。