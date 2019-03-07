宣德：受惠蘋果供應鏈大洗牌

【撰文／陳子榕】

特斯拉降價將有助衝刺銷量，及拓展車市的市佔率，加上即將推出新車款 Model Y，也可望帶動供應鏈需求升溫，挹注營運表現。特斯拉近期動作頻頻，市場預期，將刺激電動車廠、或傳統車廠加速新能源車市布局，可望對整體產業及供應體系帶來正向發展。

另外，Type-C 受惠高速、快充的需求增加，今年在手機、筆電滲透率持續攀升，加上 USB 3.2 問世，預期也持續帶動 Ty pe-C 連接器 / 線需求看增，宣德營運看俏，擴產迎接商機。

宣德受惠 Type-C 滲透率提升

宣德 (5457) 受惠 Type-C 滲透率提升，出貨量漸放大，營收占比從過去個位數拉高到雙位數，公司除積極擴產因應，據悉今年也將推出防水利基型 Type-C 新品，衝刺業績獲利表現。此外，宣德在伺服器布局效益今年可望顯現，加上電動車應用隨母公司立訊打進國際大廠供應鏈，今年營運可望顯著升溫。

立訊連接線起家，入主台灣的宣德做連接器

蘋果公司執行長庫克參訪大陸供應鏈，到昆山立訊精密參觀 AirPods 生產線，立訊有可能成為大陸第一家手機的組裝廠。立訊董事長王來春出身鴻海作業員，目前完全複製郭台銘鴻海之路。立訊從連接線起家，入主台灣的宣德做連接器、買美律蘇州廠、協助康控買最先進的設備跨入聲學和耳機，在蘋果的授意下，也跨入軟板、再買下光寶的鏡頭組裝廠。立訊完全具備了做整機的實力。

Apple Watch 代工立訊入列，宣德大受惠

蘋果去年下半年發表的第四代 Apple Watch 功能明顯躍進，熱賣程度遠超過往三代產品，今年 Apple Watch 出貨量將成長至 3,000 萬台以上，比去年不到 2,000 萬台大幅增長。蘋果 Apple Watch 組裝製程複雜，由於零組件大多過於細小、每一代設計都略有不同，自動化程度有限，立訊將從今年下半年起加入組裝 Ap p l eWatch，宣德受惠程度大。

來源：《萬寶週刊》 1323 期

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