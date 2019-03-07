能仿真人打電話訂位的谷歌Duplex來了！iPhone用戶期待中

根據 Google (GOOGL-US) 週三 (6 日) 宣布的消息，Google Duplex 可能就快出現在 iPhone 手機上。

Google Duplex 是 Google 的人性化 AI 功能，可用非常像真人的聲音替使用者打電話預約餐廳等服務，Google 在去年 I/O 大會上展示此語音助理，驚艷全場。

Google Assistant 副總裁 Scott Huffman 表示，「再過幾週，我們會開始慢慢的將這項功能開放給更多 Android 和 iOS 設備，且在不斷的測試中繼續整合各種回饋。」

目前為止，目前僅 Pixel 用戶可在美國 43 個州使用 Google Duplex ，且 Google 對具體哪些設備能使用 Google Duplex 三緘其口，不願證實是否為 iPhone 或者其他 Android 設備，僅稱「需要花一點時間才會讓所有 iPhone 都搭載 Google Duplex。」

Google Duplex 技術令人期待，尤其對忙碌而又沒有聘用助理的人來說，可以請 Google Duplex 幫自己預約餐廳、理髮或其他服務，省下這些瑣碎時間。根據《CNBC》記者在紐澤西州的實測，其體驗非常完美。