美媒：川普將連任希望寄於股市 因此加快與中國談判進度

據多位消息人士表示，美國總統川普正努力與中國達成貿易協議，以在選前能推升股市，他把這視為競選連任的希望所在。

美國股市自 2009 年 3 月 9 日從低點攀升，牛市已經接近 10 年。川普如今愈來愈意識到，北京和華盛頓之間的進展，有助於擴大看漲的市場情緒。

近日關於川普希望加快與中國談判的進度，以推漲股市的報導，白宮發言人拒絕評論。

傳美中談判已至最後階段

今年以來，標普 500 指數已由低點反彈超過 11%，帶動股市強彈的重要因素，在於市場押注美中談判即將達成協議，而雙方貿易戰情勢加劇，也是去年第 4 季股市急挫的一大理由。多家美國媒體引述消息來源報導，協議可能已經來到「最後階段」，可能在月底安排川習會來簽定協議。

不過隨著消息面日益明朗，美股反而在高檔震盪。人們擔心相關利多已被定價，選擇獲利了結，「賣在新聞 (Sell the News)」。

川普自當選以來，樂於將自己的施政表現與股市掛鉤。FactSet 數據顯示，自他當選之後，道瓊指數已經上漲 40.3%，標普 500 指數漲幅近 30%，那斯達克指數更強升了 45% 之多。

美國貿易赤字仍在擴大

不過川普競選的另一個重要承諾「美國優先」，要求減少貿易逆差，卻未見成果。美國商務部週三表示，美國 12 月貿易逆差來到 10 年來最高，達 598 億美元。今年 11 月的貿易逆差為 503 億美元。

由於強勢美元使外國購買美國商品變得更加困難，而且全球增長放緩，也損害了對美國商品的需求，因此逆差擴大。川普與中國達成協議的目標之一，也在於減少美國貿易逆差。

此外，川普也把美元走強及股市下跌的部分原因，歸咎於美國聯準會，因此一再批評鮑爾的升息，造成了去年的急跌，也讓股市難以一飛衝天。