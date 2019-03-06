Leap引擎新品發酵 豐達科2月營收激昂 盤中股價創高破百元

豐達科 (3004)2 月業績好嗆，在 Leap 引擎新品需求居高，及去年同期基期較低下，月營收維持 2.11 億元的高峰，不受農曆春節影響，較去年同期大增 38.70%，累計前 2 月營收亦較去年同期增逾 4 成，激勵盤中股價一度衝破百元大關，創下歷史新天價。去年營運大吃補丸的豐達科，係得力於 Leap 引擎新品需求增溫，過去幾年持續開發新品，及經銷商的拓展，推波全年合併營收 22.79 億元，年成長 30.4%，稅後淨利 3.01 億元，年成長 62.6%，每股盈餘 5.72 元，營收、獲利亦締造新猷。



公司表示，今年最大成長引擎來自 Leap 引擎的需求成長，去年新品的營收貢獻估僅 5-10%。Leap 是新一代引擎，產品特色為耐高溫，具省油特性，作業溫度需要更高，因此零組件需要耐高溫，也帶動用量增加。不過，製造商價格競爭仍大，Leap 產品的平均單價、毛利率沒有優於以往，公司主要透過規模提升、降低料號等方式提高利潤。



在 Leap 引擎新品需求增溫，及經銷商拓展有成下，豐達科今年延續去年下半年的強勁動能，2 月營收 2.11 億元，較去年同期大增 38.70%，與前一個月比則持穩，累計前 2 月營收 4.27 億元，較去年同期大增 45.2%。





