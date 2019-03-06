可以遠眺瀨戶內海大橋的溫泉，你有泡過嗎？

【圖．文｜行遍天下】

隱世獨立的溫泉天堂

木江溫泉清風館飯店擁有絕景視野的露天泡湯台。

大崎上島位在瀨戶內海國立公園的中央，木江溫泉清風館飯店就屹立於島上的東南面海岸。走進大廳，很難想像這個與世隔離的寧靜小島上，竟存在著城市酒店規模一般的豪華旅店。

木江溫泉清風館飯店典雅的和式房。

最不能錯過的就是飯店溫泉，由於是海島，所以海水已滲入了溫泉水之中。其泉質為鹽化物泉，含豐富鈣質及鈉，對舒緩身體疲勞非常有幫助。尤其戶外露天泡湯台視野極美，腳下是小島羅列的海面，遠眺可見島波海道大橋，崖下是島上蜿蜒的環島公路。泡完了湯，再到飯廳享用以大量當地海鮮烹煮而成的精緻宴席料理。最後在溫柔的海湧聲中悠然入夢，翌日再神清氣爽地繼續前往大崎下島和竹原。

可以遠眺瀨戶內海大橋的溫泉

在檸檬香氣圍繞下品咖啡逛老街

以製作芳香精油體驗聞名的ネロリの島 cafe。

大崎下島，小長港港邊的海濱咖啡館「ネロリの島 cafe」，以製作芳香精油體驗聞名。走進咖啡館，旋即被一陣陣清爽的檸檬香氣包圍，心情頓時平靜。

ネロリの島 cafe 的體驗課程先到果園現採檸檬，在老師指導下做精油。

正式進入課程前，首先要先到果園採集材料。跳上了往果園的小貨車，途中可以感受到海的氣味，以及果園泥土和果香的芬芳。帶回了現採的檸檬後，就可以跟著老師一起動手做精油。在製作步驟最後等待蒸餾的時間裡，可以享用咖啡館美味的蔬菜咖哩飯以及香甜的柑橘檸檬茶。

ネロリの島 cafe 美味的蔬菜咖哩飯。

午飯過後還有點時間，再到「御手洗街道保存地區」散散步。

走進 300 年前時光的「御手洗街道保存地區」。

在航海業興盛的時代，此地因為是船隻們「等潮」時停泊的港口，因而繁榮。隨著時代變遷，海上交通逐漸衰退，取而代之的是鐵路和一般的道路，港口也漸漸失去了往日繁華。

可以遠眺瀨戶內海大橋的溫泉

但此地仍保有許多大正、昭和，甚至江戶時代所遺留下來的建築物 (17 世紀後半∼19 世紀初)，是個充滿懷舊氛圍的小鎮。

老舊街道中配上曬太陽的貓，超有 fu。

景點介紹

木江溫泉清風館飯店

地址｜広島縣豊田郡大崎上島町沖浦 1900

電話｜+81-846-62-0555

營業｜Check in:15:30；Check out:10:00

ネロリの島 café

地址｜広島縣吳市豊町大長 5992-86 小長港 2F

電話｜+81-823-66-3021

網址｜https://www.hr-info.net/nerolinoshimacafe

營業｜10:00∼16:30(週三休)

價位｜500 円

御手洗街道保存地區

地址｜広島縣吳市豊町 734-0302

來源：《行遍天下》 2019 年 3 月

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