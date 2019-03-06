石碇3大必訪景點報給你知

【圖．文｜行遍天下】

以九彎十八拐聞名的北宜公路環山而築，途經新店、坪林、石碇，抵達宜蘭頭城，在國道 5 號開通前一直是連接台北盆地及蘭陽平原的主要幹道，隨著現今車流量減少及大規模的路面改良、拓寬後，以富涵多樣變化的沿線景觀，成為假日出遊的愜意選擇。

兜兜轉轉賞遊山城祕境

站在山頭往下眺望，層疊的蓊鬱山巒逶迤橫臥於湖泊之中，碧綠的湖水彷彿鑲嵌其中的綠寶石，遺世而獨立、靜謐而美好。想像不到，這恍如仙境的清幽美景就隱身於石碇山城中，由台北出發經北宜公路不到 1 小時便可抵達。

石碇因多雨潮濕的氣候，成為翡翠水庫主要集水區，受到水源地環境保護，保留諸多原始天然風貌，依山帶水的景觀博得千島湖之美名。境內大多種植文山包種茶、東方美人茶，在山光水色外糅入茶園梯田旖旎風光。

湖光山景探訪原鄉風采

. 由店內望出去的千島湖「土虱頭」美景。

由北宜公路往宜蘭方向 27 公里處轉入石碇永安社區，進入塗潭產業道路，率先迎接的是落羽松林，接著杜鵑夾道歡迎，彷彿由人界進入仙界的通道，部分路段陡峭迂迴，卻在某個不經意的轉彎處景致豁然開朗，躍於眼前的絕妙山水畫卷令人震懾。

湖光山景引發觀者發揮想像力，山巒走勢由不同角度觀看或似鱷魚、或似土虱魚、或似象鼻、或似佛祖，於賞景中增添不少妙趣，行於山水間遊走千島湖各景致觀景台，細細品賞千島湖的千姿百態。揮別祕境後，接著轉往石碇老街進行歷史散步，石碇東街保留了全台特有的石頭屋與吊腳樓建築形式，走入不見天街進入時光隧道體驗百年前先民居住智慧、探訪職人手做精神，石碇比想像中更好玩有深度。

石碇必訪 1. 海倫咖啡

天氣晴朗時坐於戶外用餐區可遠眺群山。

位於北宜公路高點的海倫咖啡，海拔約 550 公尺，是自行車友間口耳相傳的自我訓練基地。因無論從坪林或石碇而來皆須經歷不斷上坡、極費體力的山路挑戰，是自行車友中繼休息的不二之選。

室內空間採半開放式，冬日時有提供暖爐。

老闆呂金星以行動咖啡起家，長年的「征戰」下看中了這裡的好風景選擇在此落腳經營，現已邁入 17 年，店內販售簡單的飲品輕食並附贈廣闊美景。如今有著餐飲專業的女兒偶爾會來店內幫忙，若有口福，來客還可品嚐到隱藏限定版自製甜點，遠眺群山細品時光流淌。

正當季的草莓蛋糕只有在假日才會販售。

景點介紹

地址｜新北市石碇區北宜路五段 79-1 號

電話｜02-2665-1101

網址｜海倫咖啡石碇店

營業｜週一至五 12:00～天黑、週六日 8:00～天黑

價位｜卡布奇諾 105 元、草莓蛋糕 120 元、冰水果茶 150 元、自釀洛神花茶 150 元、瑪格莉特厚片 100 元

瑪格莉特厚片使用新鮮番茄、起士及自製青醬，十分美味可口。

撒上檸檬皮與肉桂粉的卡布奇諾是隱藏版人氣單品。

石碇必訪 2. 百年石頭屋

石頭屋的內部為鑿山壁而建，連階梯都是鑿石而成。

百年石頭屋位於石碇東街中段，建造於民國前六年，原為「林恆春中藥鋪」，因一面靠山、一面臨溪的地形，先民為解決腹地狹小的限制而向山側鑿山壁、向溪側架柱子以拓展空間，發展出獨特的石頭屋與吊腳樓的建築形式，藉由開放參觀，向民眾展示了早期的石碇居住特色。

東街的住宅房間配置，靠溪側為廚房、靠山側為客廳，中間開放為行人走道，形成不見天街。

景點介紹

地址｜新北市石碇區石碇東街 53 號

營業｜週三至日 9:00～17:00

石碇東街因靠山臨溪，發展出特有建築形式。

石碇必訪 3.HA SOCK 襪子娃娃專賣店

小巧溫馨的店內空間，陳設了可愛的襪娃並規劃了 DIY 座位區。

如所創作的襪娃一樣有著圓圓笑臉的林淑芳，本來任教於永定國小教導新住民台灣適應課程，在尋找教材時開啟了手作襪娃的契機，接著一發不可收拾地栽入襪娃的世界，自 2008 年至今，已有近 3 千隻襪娃在她的巧手下誕生。

非賣品「噗通」因大受客人歡迎，堅持不做複製品的林淑芳因而創作出「噗嚨共」家族，成員仍在增加中。

對林淑芳而言，襪娃寄託了她的情緒、訴說著各種故事，每一隻襪娃都是無可複製的特殊存在，是以每隻襪娃會帶去外拍，有專屬的編號、名字、出生證明與保證書，對石碇有特殊情感的她，要以豐富多彩的襪娃將石碇重新繪上明亮的色彩。

2019 年新版的襪娃出生證明書，由林淑芳手寫創作故事。

景點介紹

地址｜新北市石碇區碇坪路一段 136-1 號

電話｜0931-277-380

網址｜ HA SOCK 襪子娃娃專賣店

營業｜週一至五採預約制，週六、日 10:00～18:00

價位｜簡易版 DIY150 元、加強版 DIY200 元，客製價格另洽

店門口便是以開啟創作開關的 3 號作品「幾米娃」放大版為招牌。

pay attention

★請開頭燈｜由於山路蜿蜒曲折，為確保行車安全，北宜公路全天候強制開啟頭燈。

★安全須知｜北宜公路沿線速限 40 公里，過彎時請速度放慢；全線多為雙黃線，超車請把握原則。

★加油位置｜北宜公路新店至坪林段無加油站，建議行前時檢查油量。gogoro 電池交換站：新北市石碇區北宜路六段 13 股巷 1 號。

★沿途路況｜千島湖區域之產業道路部分較為狹小陡斜，注意行車速度與會車空間。

★行車注意｜重機玩家與單車騎士眾多，需多加留意並保持安全距離。

來源：《行遍天下》 2019 年 3 月

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