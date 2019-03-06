精誠校園徵才開跑 預計招募500位工程師 強化5A跨界軟體人才

精誠 (6214) 啟動校園徵才，預計招募 500 位軟體開發工程師，以強化 5A 軟體人才團隊。精誠是提供軟體服務的數據公司，與國際 IT 發展趨勢同步，近年來領先佈局 AI 應用，培養跨界軟體人才，成為 3 萬家客戶數位轉型的 IT 策略夥伴，業績連年成長並創下歷史新高。因應近年企業數位轉型需求大幅增加，精誠今年聚焦發展提供企業全方位 4 雲服務，包括上雲、用雲、管雲、護雲，並擴大軟體開發工程師的招募需求，特別是擁有 5A 跨界軟體能力（AP, APP, API, Appliance, Algorithm）的人才，歡迎對新技術應用或產業創新有興趣的軟體技術好手加入精誠大展身手。



精誠今年以「邀請 5A 跨界軟體人才 共創 AI 致能美好世界」為徵才招募主軸，精誠集團人資長黃郁仁表示：「因應集團 4 雲 5A 發展策略，今年將擴大招募軟體人才。特別關注新人是否擁有快速學習、團隊合作、勇於創新等三大特質。」



精誠近年積極內部培訓與外部招募各界軟體好手，具備跨界行業領域知識經驗的軟體工程師為招募首選，集團內部也長期規劃並舉辦 AI 相關技術、設計思考等各種專業課程 Workshop，提供多元學習管道，提升軟體技術人員的能力。



精誠徵才列車預計至台大、台科大、交大、台師大等學校，首場將於 3 月 9 日在台大校園起跑，在校生早鳥優先面談，讓新鮮人畢業即就業，暑期實習也已開放報名。

