榮剛航太、油氣接單增 今年獲利續衝 新電爐廠明年投產營收拚翻倍

台灣鋼鐵集團旗下子公司榮剛 (5009) 去年下半年走出營運谷底，航太、油氣接單同步增溫，推波營運向上，預估全年 EPS 逾 0.5 元，今年毛利率可望逐漸改善，獲利有望拚翻倍，EPS 力拼 1 元。衝刺高端不銹鋼和特殊鋼產品，榮剛啟動增產計畫，增設 50 公噸的電爐廠，2020 上半年正式投產，年營收力拚翻倍。榮剛主力產品包括不銹鋼、高合金鋼、低合金鋼等產品，現有一座 35 公噸的電爐，年產量為 12 萬公噸。台鋼集團在 2018 年初入主榮剛後，推動增產計畫，投資台幣 40 億元增設 50 公噸的電爐廠，預計 2020 上半年完成建廠後正式投產，將以鎳合金和特殊鋼產品為主，市場主軸將集中於工模具鋼和航太設備、及環保能源等。



去年下半年營運回升，主要受惠航太、油氣需求強勁，營收占提升至 3 成之上，接單顯著成長，帶動產品組合轉佳，法人預估，第四季毛利率進一步提升，EPS 約 0.22 元。2018 年營收 102.8 億元，年成長 12.2%，預估稅後淨利 2.66 億元，較前一年大增近 8 成，EPS 約 0.57 元。



展望 2019 年，航太產品因適逢飛機汰舊換新潮，中型飛機需求增溫，受惠歐美互課關稅的歐洲轉單效益，及取得歐洲航太新認證，接單狀況佳，訂單能見度已經到第三季，榮剛也計畫第四季新增兩台 VAR，明年再加入兩台 VAR，為營運添動能。油氣產業方面，因頁岩油鑽井平台與全球開採原油設備需求暢旺，帶動產業發展。



能源產業方面，目前營收占比已降至 6%，預估 2020 年才有機會回溫。營收占比最高達 6 成的機械模具業，以往接單較雜，毛利難以提升，榮剛計畫未來將進行鋼種優化，只承接獲利較佳之鋼種，未來毛利率將可望提升。



在航太、油氣接單成長下，法人預估，2019 年營運將漸入佳境，營收有機會維持雙位數成長，稅後淨利約 5 億元，較前一年幾乎翻倍，EPS 有機會突破 1 元。

