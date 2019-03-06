【野村投信】資金轉為大幅買進 亞債基金買氣旺

近期中美貿易談判順利，川普與習近平在取得共識上有很大的進展，激勵市場投資氣氛，資金大量流入亞洲債券基金，統計顯示 2019 年 1 月的淨流入高達 13.57 億美元，創下 2017 年 9 月以來的新高，買氣帶動市場翻多。NN (L) 亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人庾宏璟 (Joep Huntjens) 表示，雖然亞洲債市去年底遭遇逆風，但基本面良好，隨著負面消息消散、估值便宜加上債券發行量走低以及違約率持續偏低等優勢，亞洲強勢貨幣債蓄勢待發。

庾宏璟指出，去年亞債震盪走低，一方面是受到美元走強、貿易戰以及人民幣貶值等不利因素拖累，另一方面全球金融市場轉趨震盪亦影響投資氣氛，但隨著中美貿易戰露出曙光，市場認為中美貿易政策達成協議的可能性大增，有助吸引資金轉進中國在內的亞洲債券市場，在去年歷經了 10 個月的淨流出後，亞債基金在去年 12 月開始見到資金回流，今年 1 月流入亞債基金的資金更高達 13.57 億美元，佔整體亞債基金規模的 4.66%(如附圖一)。

庾宏璟指出，亞洲強勢貨幣債的存續期間較短，在市場動盪加劇之時，是很好的資金避風港。另外，亞洲債券在過去 13 個年度中僅 3 年出現負報酬，且出現負報酬的隔一年報酬率即轉為正值 (如附圖二)，由於去年亞洲債券小幅回檔，今年可望有不錯表現；加上亞債目前估值便宜，相較其他固定收益產品更具吸引力，值得加碼布局。

就投資價值而言，亞洲投資級債券與美國投資級債券的利差在過去三年逐漸擴大，亞洲高收益債與美國高收益債的利差則遠高於五年平均值，凸顯出亞債的吸引力。不過，2019 年亞洲許多國家如印尼、印度與泰國將進行選舉，投資人仍須留意政治不確定性，但庾宏璟指出，預期選舉不會給市場帶來太多意外的結果，例如印度在反對黨也支持商品及服務稅 (GST) 情況下，將持續進行改革，泰國可望仍由軍政府主導，印尼則是看好現任總統佐科威選情。

野村投信表示，NN 投資夥伴身為債券投資專家，投資人可借重其團隊對於債券的專業知識，將亞債納入投資組合，NN 投資夥伴專門研究債券市場的成員有 86 位，管理約 7700 萬歐元的資產，在新興債市的投資經驗已逾 25 年，為最早進入新興債市的資產管理公司之一，目前專責研究亞洲債市的團隊成員共 9 人，每人平均研究亞洲債券的經驗為 11 年，同時也與 20 位研究邊境市場國家的夥伴合作 (資料來源: NN 投資夥伴；資料日期: 2019/02)，深入了解亞洲市場的投資價值與風險，為投資人追求最佳的投資機會。

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