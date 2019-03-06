台股定期定額心法　「微笑」帶來新幸福

台股自 1996 年 9 月納入 MSCI 後，便開啟外資湧入的時代。根據證期局統計資料，外資佔台股比重一路由 2002 年的 15% 一路拉升，目前外資佔台股比重已近四成，台股走勢跟國際市場越趨貼近，顯示台股跟隨全球景氣循環多數時間走升，且長期趨勢向上。定期定額一向適合波動度大且趨勢向上的市場，長期具成長性的台股，正是極為適合定期定額投資的好標的！

投資人常問台股萬點是不是高點？這或許難以定論，但定期定額投資基金是採平均成本法，藉由每次投資固定金額，長期下來發揮降低買進成本的效益，並分散投資風險。即使是在市場最高點進場開始定期定額投資，只要投資期間能經過一個景氣向上循環，仍舊能夠獲利，這就是所謂的「微笑曲線」的投資魅力。

下面數據及圖表為 2007.10.1-2018.12.31 期間台股加權指數走勢，可以發現共有三波完整的微笑曲線，假設選擇在這三個波段的最高點及最低點進場定期定額，平均扣款 2.5 年~ 3.5 年，指數即可來到波段最高點，平均報酬率可達約 22%~23%，證實不論高低點進場，只要規律投資持續 3~4 年，皆可受惠波段上漲帶來的穩健報酬！



資料來源：Bloomberg，期間 2007.10.1-2018.12.31 以台股加權指數自 2007.10.1 開始，以每月月底最後一個交易日，定期定額投資 10000 元為固定金額，計算方式採簡單報酬率回溯計算。

觀察近 20 年來的台股走勢，總共歷經 7 次的微笑曲線，平均約每三年一波，顯見台股相當適合當作中期的定期定額投資標的，投資人也不用漫漫等待，不知何時才會有明確上漲波段出現。

台股長期以來具備二大投資利基，第一，台股現金殖利率高達 4.50%(截至 2019/1/30)，在全球主要股市裡名列前茅，有助吸引外資長期資金青睞；第二，電子產業向來在台股當中具有舉足輕重地位，在全球創新浪潮不斷，企業科技支出持續攀升下，位居電子產業供應鏈核心的台灣廠商，勢必能跟隨受惠，尤其是產業趨勢主流的 AI、雲端、車用電子、5G 等供應鏈，台灣廠商都握有一席之地。

另外，美國聯準會在今年 1 月底的 FOMC 會議暗示對升息態度持續偏鴿，讓外資對新興市場的調節壓力隨之減緩，去年受外資大幅賣超逾 3800 億元的台股可望有一波資金回補效應，將支撐指數重回上升軌道。瞄準台股回春行情而又擔心市場波動度仍大的投資人，定期定額投資方式將是最佳投資選擇！

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