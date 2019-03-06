〈分析〉央行的央行BIS警告：BBB級債發行量激增 留意「降評」風險

有「央行的央行」之稱的國際清算銀行 (BIS)，5 日發布最新季度報告，認為金融市場在年底流動性收緊時的脆弱性仍在，特別是，投資等級債券最低評級的 BBB 級債券發行量激增，一旦經濟疲軟致債券等級下滑，成為垃圾債券，將帶來潛在的金融動盪。

國際清算銀行指出，BBB 評級債券占美國和歐洲共同基金投資組合的比例，由 2010 年約 20%，至 2018 年已經增加到 45%，一旦這些債券評級變差，許多機構投資者可能不得不售出這些債券，因為它不再符合基金持有的標準。

國際清算銀行表示，如果在經濟疲軟之後，相當多的發行債券突然從 BBB 降級為垃圾級別，共同基金以及更廣泛的其他具有投資級別授權的市場參與者，可能被迫迅速卸下大量債券。這家機構警告，雖然這對於追求風險的債券投資人有吸引力，但仍可能因大規模拋售帶來嚴重後果。

BBB 等級已占到投資等級債券的一半 (圖表取自 Zero Hedge)

國際清算銀行則以 2009 年為例，當時，美國的降級比例為 11.4%，歐洲為 16.3%。2017 年，上述比例已降到 7% 左右。如果這個比例重新回到 2009 年，可能迫使投資者對投資組合作出重新平衡，其調整幅度或超過企業債市場的每日額度。

財經部落格《Zero Hedge》推估，在下次經濟衰退期間，可能有超過 1 兆美元的債券遭到降級，讓美國垃圾債規模實際上翻上一倍。

金融市場變得更難預測

國際清算銀行在報告中，以去年底以來的狀況進行說明。他表示，12 月時全球範圍內，股市下跌、國債殖利率下跌，同時，隨著各期限溢價下滑，殖利率曲線趨於平緩。在那輪重新定價中，美國資產遭受了特別嚴重的打擊，直到今年 1 月才重新穩定，並在一系列政策與樂觀情緒下股市飆升。

但報告指出，歐洲的情況與改善中的全球風險情緒不時出現背離。BIS 貨幣與經濟部主任 Claudio Borio 指出，由於已開發國家的通膨幾乎沒有增長的跡象，經濟活動的前景變得愈來愈不確定，以及金融市場變得特別緊張，貨幣緊縮進程暫停，而且變得更難以預測，貨幣正常化的過程變為曲折。

BBB 占投資等級債券的變動 (圖表取自 Zero Hedge)

報告強調，2018 年末的市場波動凸顯了兩點。首先，市場參與者和中央銀行均做出調整，以應對反覆出現的價格異常。其次，年末流動性不足，使得融資和抵押品市場更容易受到突發事件的影響。

新債王建議遠離投資等級債券

雙線資本 (Doubleline Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 在今年初，也警示美國企業信貸惡化的問題，並建議投資人遠離投資級債券市場。

他表示，根據槓桿率，45% 的投資級債券將被評為垃圾級。公司一直以來都試圖報喜不報憂，評級機構也相信這些資訊，從而讓這些公司獲得更有利的評級。他認為，如果債券評級是以更合理的方式評估，垃圾債券市場將從目前的 1 兆美元規模擴大到 2.57 兆美元。

美銀美林近期的報告同樣指出，美國第 20 大 BBB 發行公司 Kraft Heinz 的情況顯示，BBB 等級對一些公司來說非常重要，因為他們依靠收購來增長，因此需要進入投資等級，但公司的實際情況不見得能合此標準。

美銀美林警告客戶，要關注信貸在「過度負債」的歐洲、中國、新興市場和處於 BBB 評級類別的美國公司中，是如何變動的。其中，美國投資級債券已經增長至 4.93 兆美元，而 2008 年為 1.08 兆美元。