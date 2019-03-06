【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中美貿易談判無進一步的消息，美股走勢呈現震盪，不過受到大立光公佈營收年增率為 14%，營收成長轉向正，帶動今日電子類股回神，加上美債殖利率回升，金融類股受到激勵，在電子類股及金融類股帶動下，台股上漲 0.5%。

《國際金融市場焦點分析》

美國商務部宣佈暫停對中國 2000 億美元商品調升關稅，加以昨日國務院公佈工作報告，在財政政策的降稅上較去年提升，將有望使得疲弱的經濟出現轉機，此外，在今年 5G 的商轉商機影響下，邊緣運算需求將出現大增，今日上證指數則由邊緣運算類股影響下，上漲近 1%；美國服務業指數上升至 59% 大超市場預期，帶動美元指數上漲，導致非美貨幣同步出現下跌。

《國際商品市場焦點分析》

美國消費者信心回升，政府關門問題緩解，帶動服務業指數上漲至 59% 以上，加上聯準會對於升息態度轉向鴿派，帶動新屋銷售數據優於市場預期，推動市場風險偏好回升，不過受到中美貿易談判無進一步消息影響，導致輕原油期貨及布倫特原油期貨走勢呈現震盪；歐盟小麥出口量較前週修正後的 299,549 公噸減少至 181,874 公噸，市場對於小麥基本面轉為樂觀，帶動小麥期貨上漲 1.59%。

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