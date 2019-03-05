【富邦期貨】全球金融市場日報

富邦期貨 2019年3月5號15點40分

《台指期日盤走勢分析》

美國經濟成長力道轉趨疲弱，加以美股目前估值臨近去年的高檔區間，使得市場將注意力轉向基本面上，帶動昨日美股走跌，今日台股受到美股下跌影響，開盤隨即下殺，加上今日電子類股走勢疲弱，金融及傳產類股亦無支撐，導致今日台股下跌 0.43%。

《國際金融市場焦點分析》

中國兩會召開，市場期待中國政府有望針對製造業等行業，推出進一步的降低稅率，加上今年國務院的工作報告中提及，中國今年貨幣政策目標雖不搞大水漫灌，不過會保持流動性合理的充裕，並防範金融風險，深化利率市場自由化及降低實質利率，使得市場對於今年貨幣政策做多期待升溫，帶動上證指數上漲近 1%，而 A50 指數則受到金融類股漲多拉回影響，回檔近 1%。

《國際商品市場焦點分析》

路透社報導指數，OPEC + 目前減產執行率達到 100%，顯示 OPEC 與俄羅斯達成的減產協議目前執行順利，加上報導中亦指出 OPEC + 將有望於 6 月份的會議中，將減產前限延長至年底，帶動昨日輕原油期貨及布倫特原油期貨同步上揚；歐洲央行將於本週召開利率決策會議，市場普遍預期歐洲央行將有望持續維持鴿派，帶動美元指數上揚，並推動金屬期貨同步走跌。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證