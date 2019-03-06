【大昌投顧】盤前分析

鉅亨台北資料中心 2019年3月6號8點22分

◆盤勢分析

台股昨日開低震盪，盤中皆無翻紅跡象，但也未在擴大跌幅，尾盤壓抑表現，最終以下跌 44.62 點作收。短線上指數尚支撐在 10 日線之上，觀察支撐力道，一旦跌破將可能往月線靠攏。量價部分呈現價跌量縮，表示賣壓並未明顯出籠，多頭力道也可能尚未棄守。

櫃買指數相對加權指數抗跌，10 日線尚有支撐，量價逐漸回到同步，但先前買氣略顯不足，還需觀察漲時量能，目前中小型個股恐大幅波動。

金融指數開低整理，短線上創高後修正，暫觀望應對。電子指數跌幅擴大，雖為市場焦點，但調節力道增強，需留意後勢表現。昨日強勢族群有觸控面板、工業電腦、光學元件等。傳產類股則由航運、造紙等表現較佳。

市調機構集邦科技指出，DRAM 供應商自去年第 4 季起庫存水位就不斷攀高，近期庫存水位估計普遍已達 1.5 個月水準。動態隨機存取記憶體 (DRAM) 首季價格跌幅恐將大於預期，恐創 2011 年以來單季最大跌幅。

美國發布正式政府公告，宣告陸美貿易「停戰期」無限期延長。這意味著原先對價值 2,000 億美元的大陸產品加徵的 10% 懲罰性關稅稅率在「進一步通告」之前不會提高，也不會擴大加徵關稅的範圍。