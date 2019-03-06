【統一證券】盤前分析－十日線支撐性強，多頭格局延續

鉅亨台北資料中心 2019年3月6號8點16分

◆盤勢分析

在美中貿易戰談判順利，中國兩會政策利紛紛出爐下，台股中多格局未變。雖台股指數短期面臨年線反壓，獲利了結賣壓頗大，但價跌量縮修正乖離，量價結構健康，對台股後市行情，分析如下：

第一、中國兩會大放減稅降費紅利，陸股漲升續鳴。中國總理李克強於 3/5 人大會議宣布將中國製造業、交通運輸、建築業稅率調降，並將養老保險費比例降至 16%，預計年全減稅降費規模高達 2 兆元人民幣。此外，將加大對中小銀行定向降準力度，規定今年國大型商銀對小微企業貸款要增加 30% 以上。

第二、台灣景氣對策燈號轉呈黃藍燈，景氣浮現落底訊號。國發會發布 1 月景氣燈號由藍燈轉呈黃藍燈，綜合判斷分數為 20 分，增加 4 分。在對策信號的 9 項指標中，有 3 項燈號轉強，包括批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈綠燈，貨幣總計數 M1B 由黃藍燈轉呈綠燈，機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃紅燈。

第三、從技術面觀察，年線關卡近關情怯。台股指數面臨年線 10477 點的反壓，且 1 月初以來台股波段漲幅 11.7%，而 KD、RSI 等短線指標都在 80 以上過熱區間，使台股短期面臨修正壓力。但短、中期均線仍呈現多頭排列，雖連續四日呈現回檔，但每日指數跌幅不大，搭配昨日價穩量縮，顯示下跌追價賣盤力道不強，量價結構健康。待台股指數乖離修正後整理，再度向上挑戰年線可期。

第四、Intel 整合傳輸介面，高頻高速傳輸趨勢帶旺供應鏈。Intel 2H19 推出的下一世代 ICE LAKE 處理器，除將高速傳輸介面 Thundwebolt3 整合至處理器晶片中，並將向下相容 USB 4 傳輸協定，有助加速傳輸規格統一，及提高產品傳輸速度及流量。相關供應鏈包括 IC 業者祥碩、嘉澤、聯鈞，擴充基座業者貿聯、東碩，此外，PCB 也將改採用高頻高速材料，CCL 業者台燿、聯茂及台光電皆受惠。