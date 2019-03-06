◆盤勢分析

1. 中國將經濟成長目標降到 6.5% 以下，美國 2 月服務業增長加速，12 月新屋銷售反彈至七個月高位，週二美股下跌，市場靜待美中貿易協議進一步消息，跌幅介於 0.02 至 0.47％，美股四大指數短期高檔整理。由於標識不當等多項違規，中國海關當局已扣押 1600 輛特斯拉 Model 3，特斯拉週二股價下跌 3.09%，股價創今年以來新低。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為月線附近，壓力為年線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值接近超買區，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 10 日線附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 70，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、半導體、PCB、工業 4.0、遊戲等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、自行車等。

5. 大陸國務院總理李克強 5 日在政府工作報告中提出，今年全年將減輕企業稅負和社保繳費負擔近人民幣 2 兆元（約新台幣 9 兆元），規模比去年高出五成，要放水養魚，減輕企業負擔。

6.3008 大立光昨（5）日公布 2 月合併營收 25.32 億元，月減 24%，年增 14%，略優於預期。大立光表示，3 月營收將優於 2 月，主因除了工作天數回復正常外，還有客戶新機種拉貨帶動。

7.8436 大江生醫昨（5）日公告 2 月營收約 8.25 億元，年增 103.3%，創下歷年同期新高。法人指出，從 2 月營運來看，大江成長動能不減，若無外在變數，則預期 3 月營收有機會再創歷史新高。

8. 工業電腦大廠研華（2395）昨（5）日宣布，將與晶片大廠超微半導體（AMD）以及西門子旗下軟體公司明導（Mentor）攜手，整合人工智慧（AI）促使嵌入式系統跨入新應用領域，搶入 AI 商機。