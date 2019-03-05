誠美材董事葉美麗涉洗錢？台灣之聲負責人許榮棋發「聲」陳情

誠美材 (4960) 董事長由何昭陽回任，但是董事葉美麗擔任轉投資 100% 子公司茂豐貿易關係人交易疑雲撇不清，台灣之聲負責人許榮棋具名刊登陳情廣告，要求台北地檢署偵辦葉涉及洗錢一事，許榮棋要求葉美麗應答覆，茂豐匯款給紙上公司名為「kuo Ya-Wen」自然人是否為其女兒﹖還有郡宏光電交易情事，又涉及掏空洗錢等。許榮棋針對葉美麗涉及洗錢，提出三項陳情：一、葉美麗是茂豐董事長去年 9 月 13 日私自將公款 286.36 萬美元 (約 8826 萬台幣) 匯到香港「BAO BUI INTERNATIONLIMITED」帳戶。該公司是設立英屬維京群島紙上公司，股東只有一個名為「kuo Ya-Wen」自然人，是 2016 年出現在「巴拿馬文件」當中，用來掏空洗錢私人帳戶，而「kuo Ya-Wen」為葉美麗女兒。



二、葉美麗於去年 1 月以每股 7 元，總價 4200 萬，向郡宏光電公司購買 6 千張股票，並擔任董事。同年 10 月 4 日「過水」給南部立委女助理，26 日後再以 9000 萬賣回給葉美麗擔任董事長茂豐貿易，和茂宇兩家公司 (兩家公司均為誠美材 100% 子公司)。



三、葉美麗涉掏空約 8 千萬公款，到女兒帳戶洗錢，涉洗錢防制法洗錢罪，及刑法特別背信、證交法背信罪等，陳情提告。



對於，許榮棋如何得知第一、二點交易流程、內容，他回應：「小股東提供資料」，也向葉詢問「kuo Ya-Wen」自然人是否為她女兒，但葉則未回覆！

