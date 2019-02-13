誠美材董座鬧雙胞 金管會、法院認定何昭陽合法身分

誠美材 (4960) 董座之爭，金管會、法院有了相關裁決出爐，金管會今 (13) 日認定 1 月 14 日在臨時董事會以臨時動議撤換董事長為嚴重違法事項，誠美材前任董事長何昭陽在律師陪同下，宣誓回任董座，並要求更正先前不實重訊內容。1 月 29 日法院已經裁定誠美材董事長與葉美麗不具委任關係，相關文件已送達債務人何昭陽、第三人誠美材，惟法院文件未送達債務人葉美麗，因此法律效力無法生效，對於葉美麗「技術性迴避」一事，律師陳昭龍表示，法院文件已進入招領、送達程序，若是葉美麗再不履行，則會執行管收。



何昭陽方面認為，誠美材重訊發布已被葉美麗把持，發布片面不實訊息，對此，他也要求更正，並把相關內容轉交證交所；另外，誠美材董座鬧雙胞，也引發銀行團關切，何昭陽也呼籲銀行可以與他直接溝通。