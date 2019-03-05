立積去年純益17.7 億元 微增1.4% EPS 2.93元

立積 (4968-TW) 去年第 4 季財報出爐，稅後純益 0.39 億元，季減 1.5%，年減 1.7%，每股純益 0.65 元；去年全年純益 17.7 億元，年增 1.36%，每股純益 2.93 元。

立積去年第 4 季營收 6.06 億元，季減 9.39%，年減 14.97 % ；毛利率 34.59 % ，季增 1.54 個百分點，年減 2.4 個百分點；營益率 7.48 %，季減 1 個百分點，年減 2 個百分點；稅後純益 0.39 億元，季減 1.5 %，年減 1.7 % ；每股純益 0.65 元。

立積去年全年營收 26 億元，與前年持平；毛利率 32.64 %，年減 2.41 百分點；營益率 7.59% ，年減 2.58 個百分點；稅後純益 17.71 億元，年增 1.36% ；每股純益 2.93 元。

立積去年第 4 季營運表現不盡理想，主要是受美中貿易戰衝擊、加上中國標案出貨下滑、記憶體與被動元件漲價缺貨等，營運中止成長，今年第 1 季展望也同樣保守，預期營收將較去年第 4 季下滑。

立積在法說會亦表示，已打入多家公司供應鏈，例如博通 (Broadcom) 的 11ax 平台、寬騰達 (Quantenna)11ac 平台參考設計，11ac 射頻前端模組 (FEM) 也導入中國烽火運營商，隨著市場需求逐步成長，立積營運表現也有機會擺脫 2018 年陰霾。

立積預計，今年 3 月標案將陸續開標，最快 5 月放量出貨，盼能在下半年達到出貨高峰。