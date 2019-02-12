誠美材董座之爭僵持不下 戰火燒向昆山奇美

誠美材 (4960) 董座之爭白熱化，前任董事長何昭陽狀告公司對現任董事長葉美麗委任關係不存在，已於 1 月 29 日取得法院裁定函，公司於 2 月 1 日公告之，然而誠美材昨 (11) 日直指，擔任昆山奇美董事長何昭陽成立「臨時經營管理小組」，讓公司喪失對子公司昆山奇美經營權，以及昆山奇美提供孫公司奇美貿易最高 2 億元人民幣信用擔保，形同掏空公司資產。葉美麗結合董事陳俊雄發動突襲，於 1 月 14 日董事會臨時動議議程決議撤換董事長，何昭陽火速狀告法院，葉美麗當選、委任無效之訴，而法院亦在 1 月 29 日做成執行命令，並發文給債權人何昭陽、債務人葉美麗，以及第三方誠美材，誠美材於 2 月 1 日凌晨公告之。



法院執行命要求，葉美麗應於命令送達日起起始生效力，若葉不履行，法院得依法處怠金或管收之。



豬年農曆年新春開紅盤日，誠美材立即還擊，指何以「公司發生糾紛」為藉口成立管理小組，意圖永久切割公司對昆山奇美經營管理權的目的；另外，明知昆山奇美資金短缺，仍決議為昆山奇美貿易提供 2 億元人民幣鉅額信用擔保，以及 1.5 億元人民幣應收帳款都是違失。