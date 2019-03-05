【華冠投顧】幸運星-老手怕緩跌，新手怕急跌，高手怕不跌......安全帶請綁好！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3004 豐達科、3406 玉晶光、3504 揚明光、3037 欣興、6278 台表科

1/4 時跌到 9319 點，至上週 10416 高點，短短 31 個工作天，大盤狂飆近 1100 點！！1/3 起，老師帶著會員買好、買飽、買滿裸鑽飆股：9921 巨大〔150…172〕，1/4 NICES 3217 優群〔32…44.1〕，1/23 1795 美時〔75…113.5〕，1/24 學員 3708 上緯投〔77…114〕、1589 永冠 - KY〔64…70.9〕，1/25 3016 嘉晶〔44…62.5〕，2/12 6173 信昌電〔65…80.3〕等裸鑽飆股…… 漲多後就是最大的利空…… 上週也特別提醒記得趁「人工盤護盤時從容獲利下車」，並預言本週將開始會振幅加大！！昨天果然開高走低下跌 39 點收黑 K，今天又下跌 44.62 點，再收一根黑 K……

OTC 今天藉著 3441 聯一光帶動其他光學鏡頭族群如 3406 玉晶光、3504 揚明光、3059 華晶科…… 開低走高，但 11:00 後賣壓湧現，收盤跌 0.16%，成交量 291 億元…… 全市場今日上漲檔數 578 家，下跌檔數 828 家。

昨日人氣強勢股僅 3004 豐達科續漲停，其他如 3037 欣興、6278 台表科、6282 康舒…… 又是昨天追追追，今天槌槌槌…… 強勢股輪動速度真的太快了，很容易套牢！！…… 追價請嚴設停利停損！！

大盤依然持續照老師的劇本走…… 上週【人工盤：拉大股出小股】，本週將開始震盪加劇…… 因為老手怕緩跌，新手怕急跌，高手怕不跌…… 所以預備備…… 準備坐大怒神！！

此時請：1) 獲利的現金抱好，2) 安全帶綁好…… 大怒神甩完後…… 您將會再度聞到裸鑽與錢錢的香味……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。