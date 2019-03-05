【華冠投顧】換檔再上更有利 指數個股皆得宜

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週長假前提醒「台股將進行一段時間的整理走勢，因為大盤面臨 "年線及去年 10/11 向下缺口" 雙壓，比起二月上旬面臨的 "半年線及型態頸線" 雙壓具備更高位階，所以整理時間或震盪空間可能會比當時拉長或拉大」。昨日亦提醒「大盤下跌量增且回檔低點填補 2/25 向上缺口，無法在國際盤利多下撐住強勢整理結構，短線容易再有低點」。

今日大盤短線走法一如預期，低點跌破昨低並下測至十日線收跌 - 44 點，不過比較好的是大盤成交量急縮且 OTC 指數 - 0.17% 仍守昨日的小跳高缺口，價量關係和籌碼沉澱朝著正向發展，此外台股資券結構有利多頭、美股回探月線也見收腳，因此預期拉回整理過後仍有攻高潛力。

＜操作策略＞

長假前預告台股將進入整理段，個別股走勢開始出現分歧，選股難度亦隨之增加，現階段震盪過程的操作策略儘勿去追前波已經急漲過的熱門股，例如高基期的《6230 超眾》、《6290 良維》、《4736 泰博》... 等，都出現假突破而後籌碼轉趨散亂的跡象，宜先避開。挑選 "整理到量極縮守支撐" 的個股，才能兼具「下檔風險易守、上檔獲利可期」的優勢。

＜蓄勢待發股＞

在『被動元件』、『光學』、『蘋概』等持股紛紛高檔獲利入袋後，近期資金依前述操作策略轉進新一輪整理到 "量極縮守支撐" 之蓄勢待發股。

上週三帶學員卡位的《呷飽沒》，昨日逆勢創波段收盤新高，今日量縮整理；《8046 南電》亦維持在所有均線之上低量整理；物聯網《8069 元太》(館長) 連兩日逆勢收漲，待投信賣壓告一段落，有機會擺脫區間震盪格局。

此外，部分『汽車零組件』及傳產族群也有輪動到的機會，歡迎加入昇楷投資園地，趕緊跟上佈局新一輪《蓄勢待發》股的腳步。

＜被動元件族群＞

上週三 (2/27) 被動元件族群龍頭《2327 國巨》遭遇產能利用率偏低之利空衝擊，帶動整個族群回檔，不過這兩天三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》成交量急縮，不少二線股如《2375 智寶》、《8163 達方》、《5317 凱美》、《6207 雷科》、《8042 金山電》甚至有突破上週三高點之表現，可待利空反應告一段落尋求再次上車契機。

身為利空焦點且為龍頭的《2327 國巨》為族群能否重啟漲勢的觀察重心，目前國巨回到季線、頸線之雙重支撐位置，若能守住並扭轉上週三至今 "日Ｋ棒" 高不過高、低點破低慣性，利空反應便可視告一段落。

＜強弱勢股＞

今日部分光學股續強，受到外資上調《3008 大立光》目標價激勵，《3406 玉晶光》、《3630 新鉅科》、《3441 聯一光》再創新高；《3019 亞光》、《6209 今國光》、《3504 揚明光》... 亦見拉抬動作，但尾盤普遍有放量留長上影線情形，高檔壓力漸重。

今日弱勢股大多集中在高基期個股，《3037 欣興》、《3017 奇鋐》、《6282 康舒》、《6245 立端》、《3563 牧德》... 跌勢較重，近期不少高基期股出現假突破回跌現象，追價宜謹慎。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。