◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月05日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1552462 4354149 35.65 0061 元大寶滬深 194123 404616 47.98 2883 開發金 162649 14962281 1.09 2885 元大金 142738 11686232 1.22 2823 中壽 94623 4013582 2.36 3045 台灣大 87702 3420851 2.56 006205 富邦上証 85365 486736 17.54 2610 華航 67081 5420984 1.24 006206 元大上證50 64151 194778 32.94 006207 FH滬深 57806 131892 43.83 6116 彩晶 51244 3233933 1.58 00639 富邦深100 49338 312403 15.79 00648R 元大S&P500反1 48379 143688 33.67 2017 官田鋼 45025 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 01002T 土銀國泰R1 39291 1393000 2.82 2881 富邦金 37731 10233603 0.37 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 34249 104512 32.77 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 00643 群益深証中小 31102 257515 12.08 2892 第一金 29864 12338557 0.24 00739 元大MSCI A股 27513 224988 12.23 2889 國票金 27102 2819865 0.96 2323 中環 26764 1774126 1.51 0055 元大MSCI金融 25328 45154 56.09 2882 國泰金 25320 12563210 0.20 1312 國喬 25210 906620 2.78 01001T 土銀富邦R1 24518 583000 4.21 0057 富邦摩台 24046 5027 478.34
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名鉅亨台北資料中心
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