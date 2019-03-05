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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月05日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1552462   4354149    35.65  
0061   元大寶滬深          194123    404616    47.98  
2883   開發金              162649  14962281     1.09  
2885   元大金              142738  11686232     1.22  
2823   中壽                 94623   4013582     2.36  
3045   台灣大               87702   3420851     2.56  
006205 富邦上証             85365    486736    17.54  
2610   華航                 67081   5420984     1.24  
006206 元大上證50           64151    194778    32.94  
006207 FH滬深               57806    131892    43.83  
6116   彩晶                 51244   3233933     1.58  
00639  富邦深100            49338    312403    15.79  
00648R 元大S&P500反1        48379    143688    33.67  
2017   官田鋼               45025    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
01002T 土銀國泰R1           39291   1393000     2.82  
2881   富邦金               37731  10233603     0.37  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     34249    104512    32.77  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
00643  群益深証中小         31102    257515    12.08  
2892   第一金               29864  12338557     0.24  
00739  元大MSCI A股         27513    224988    12.23  
2889   國票金               27102   2819865     0.96  
2323   中環                 26764   1774126     1.51  
0055   元大MSCI金融         25328     45154    56.09  
2882   國泰金               25320  12563210     0.20  
1312   國喬                 25210    906620     2.78  
01001T 土銀富邦R1           24518    583000     4.21  
0057   富邦摩台             24046      5027   478.34
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