【豐銀投顧】短線震盪 保守操作

◆盤勢分析

今年，全球的景氣其實都很差。歐元到現在都升值不益來，搞得美元一直強勢弱不下來，影響美國的出口，也難怪川普會不高興。而亞洲也好不到哪去，今天中國也公佈小幅下調 2019 年經濟成長目標最低至 6%，同時加大減稅降費力度，以因應經濟成長放緩的嚴峻情勢。而台灣、南韓兩地的 PMI 指數也分竟來到近三年及近四年以來最差的情況。但為何新春開紅盤以來，股市卻是一直漲？其實這就是筆者一再強調的… 資金的力量大於一切。中、美國一直「放水」，那麼新興市場國家的股市的行情當然就欲小不易了。

其實目前的行情並沒有多糟，這幾天指數震盪也不是沒辦法事先預測的，許多人會說這邊跟中美貿易大戰、川金會、川習會… 等國際事件有關，但其實並不需要去探究這些原因，光就筆者發明的「神奇動能」在 2/26 爆出最大量之後，就沒再出現更高的量。顯見短線的高點可能已經出現，過去平穩好操作的盤親經不復存在了。只是，高點出現並不等同於盤會馬上下挫，這是二回事，只能說短線上個股的操作已經出現了難度，過去隨便射飛鏢就賺錢的日子已經不再，接下來真的是要靠選股及抓對買賣點來對應了。

全球資金寬鬆的環境並沒有什麼改變，未來就算是拉回，也還是要偏多操作。新春開紅盤之後筆者其實跟大家推介了不少優質的好股，現在回頭看股價全都全推薦時還高，例如 2308 台達電、2454 聯發科、2049 上銀 (昨天創波段高)6269 台郡、3029 零壹 (神秘資安股)、2395 研華 (今天創波段高)… 等。這些都是在新春開紅盤後至今不到一個月的時間內找出來推薦給大家的，其他還有一些短線但時間點抓的很漂亮的股票如 2/21 買進的旺宏在 2/25 全數獲利了結出賺超過一支漲停的短線股。這些都證明家族的選股功力並沒有問題，接下來等行情再穩定一點時，我們仍有許多優質股要推給大家！請耐心等待，祝大家操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師