【華冠投顧】台股漲多回檔!逢低佈局!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、3545 敦泰、4994 傳奇、4947 昂寶 KY、2327 國巨。

台股盤勢分析:

成功回測十均

美股漲多拉回下，台股今早下跌 - 26 點開出，全場在依舊在台積電的壓抑下；加權指數在平盤下狹幅震盪，終場下跌 - 44 點作收，收在 10305 點，成交量 1043 億。

台北股市一如我們昨天的預期… 跌勢『小浪轉大浪』，尋求短線回檔滿足點。加權指數今天也成功『回測十均』，從結構來看… 短線是有浮現止穩條件。只是美中不足的地方，在於今天算是『賣壓縮手』；但是『買盤』並沒有見到明顯放大，再加上今天『量能急縮』。顯示『回測十均』是否滿足?! 可能還要觀查；但不管如何表態… 盤勢休息即將結束。給投資朋友的建議依舊還是… 小跌小買、大跌大買、不跌還是要買。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3004 豐達科、5213 亞昕、6158 禾昌、2221 大甲、6477 安集、3078 僑威、5278 尚凡… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6245 立端、6188 廣明、3017 奇鋐、2912 統一超、5288 豐祥 KY、6290 良維… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。