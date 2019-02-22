紐約匯市—交易清淡波動大 美元轉跌為升；陸禁進口煤礦 澳元受挫

週四 (21 日) 交易，美元收復稍早兌多數主要貨幣跌幅，投資者鞏固部位且盼中美貿易談判有更新激勵交易的消息，同時也關注歐盟的脫歐議題談話。

ICE 美元指數上升 0.2% 至 96.621。

因美國經濟數據較預期疲弱，使市場更加堅信 Fed 今年將暫停升息，美元稍早走跌。

華盛頓 Tempus 交易副總裁 John Doyle 表示，「稍早因美國數據疲弱而讓美元下跌，但現在這走勢結束了，我們現在似乎又卡在某種無聊、緊繃的範圍，巴望著某些大事可以鬆動這樣的狀態，但因為沒真正發生大事，所以正在尋找下一個動力。」

他指出，這些動力非常有可能與中美貿易談判發展以及脫歐談判有關。

繼上週漲幅超過 1% 後，美元本週迄今跌幅 0.4%，凸顯美國經濟報告的表現錯綜，正反不一。

前一日 Fed 公布上個月的會議紀錄，提到處理利率問題必須有耐心，並稱暫停升息可以讓 Fed 有時間觀察，在全球經濟成長放緩之際，過去幾次升息後帶來的效應。

週四公布，美製資本財 12 月意外下降，機械和基礎金屬需求下降，顯示企業的設備支出低迷，恐抑制經濟成長。

倫敦 Capital Economics 資深美國經濟學家 Andrew Hunter 表示，「整體而言，耐久財數據給了進一步理由，使人更相信經濟成長很快會降至 2% 潛在速度下，這會讓 Fed 今年停止升息。」

週四數據包括，2 月費城 Fed 製造業活動指數自前月的 17.0 下降至 - 4.1，這是自 2016 年 5 月以降首次出現負值。

主要貨幣交易

午盤，美元兌日圓下跌 0.15% 至 110.68 日圓，5 日來首次下滑。

歐元兌美元持平在 1.1337 美元，稍早該匯率上升，因調查顯示 2 月份企業活動意外紮實，尤其是法國，但德國 PMI 數據更加多空錯綜。

澳元是今日表現最差的主要貨幣，澳元兌美元觸及一週多低點至 0.7070 美元，係因報導稱中國大連海關已經禁止澳洲煤礦進口。

美銀美林駐倫敦的 G10 外匯策略主管 Kamal Sharma 表示，「歐元的反應突顯出，經過近日黯淡的數據後，歐元對任何來自歐洲的好消息都更加敏感。」

自一月來一連串疲弱的經濟數據動搖了市場對歐元的支持，促使投資者調降未來幾個月的通膨預期，也拉低核心債券殖利率。

加拿大央行長 Stephen Poloz 表示，「貨幣政策的限制，意味著它無法解決所有經濟問題。」因此該央行持續箍住未來數據以及貿易政策的發展。在此談話發布後，加元兌美元下跌，美元兌加元自週三 1.3176 加元的水準上升至 1.3225 加元。

英鎊稍早受挫，係因歐洲委員會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 抱怨「脫歐疲勞」，並向歐洲經濟和社會委員會的成員表示，他「沒有那麼樂觀地」認為英國可以避免無協議脫歐。

隨後英鎊一度收復跌幅轉至正面領域，但最後下跌 0.1% 至 1.3035 美元。